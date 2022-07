Vučić: Ime mandatara koji će formirati vladu za oko 12 dana

Predsednik je istakao i da kada se bude znalo ko je mandatar, vlada biti vrlo brzo formirana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će se vrlo brzo - za oko 12 dana, znati ime mandatara, koji će sastaviti vladu.

Predsednik je istakao i da kada se bude znalo ko je mandatar, vlada biti vrlo brzo formirana.

On je to rekao nakon obilaska završnih radova na Kuli Beograd odgovarajući na pitanje novinara "koliko ste blizu imena novog mandatara, odnosno kada će biti formirana nova vlada".

Vučić se osvrnuo i na spekulacije koje su se pojavile u medijima da će novi mandatar biti ministar finansija Siniša Mali:

- Napisali su da će to biti Siniša Mali, pošto je to objavio jednan član vlade koji je mislio da bi on sam trebalo da bude predsednik vlade, jer je u Siniši Malom video najveću konkurenciju - kazao je Vučić.

Napisali su, takođe, dodao je Vučić, da Siniša Mali već piše ekspoze i otkrio kako mu je posle te vesti ministar Mali u šali poslao sa bazena poruku "vidi kako mi je dobar ekspoze".

Predsednik je rekao da su takve vesti neistine i ocenio ih kao "besmislice", te zamolio građane da takve stvari ne čitaju.

Autor: