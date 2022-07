ZELENSKI SE PONAŠA KAO KIM KARDAŠIJAN: Šešelj o sramnom potezu predsednika Ukrajine - LJudi ginu, a on pozira za modni časopis

Zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj žestoko je osudio potez predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da se slika za magazin Vog.

Zelenski i supruga su osvanuli na naslovnoj Voga, ispričali su svoju priču, uz editorijal fotografija koji prikazuje miks rezidencije u punom sjaju sa džakovima peska.

Šešelj ističe da je ovo degutantan potez, jer dok se on slika za modni časopis, ljudi u Ukrajini ginu.

- LJudi koji su na frontu gde gine 200 ljudi dnevno koji ginu gledaju kako se njihov predsednik šminka, pozira za neki modni časopis. To je degutantno. Kako da Ukrajinci dočekaju prijatno ovo kada je Ukrajina na frontu. Gube dnevno mnogo ljudi, izgubili su 25 odsto teritorije, to je kao cela Italija. On je kao Kim Kardašijan, tako se ponaša. Mislim da nema utisak da je predsednik - izjavio je zamenik predsednika SRS.