Rastu plate i penzije, borimo se za svaki projekat! VUČIĆ ZA PINK: Vlada nam je potrebna što pre, verujem da će biti avgustovska

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić saopštio je večeras u intervjuu Televiziji Pink da državu čeka osam teških meseci i istovremeno istakao da se neće odustati od planiranog povećanja plata i penzija.

Intervju sa šefom srpske države vodio je Srđan Predojević.

Vučić je na početku razgovora istakao da nije došao da govori o sebi, već o problema sa kojima ćemo se suočavati.

- Za dva do tri dana počinje avgust, do kraja marta je vanredno stanje iako ga formalno ne uvodimo. Za nas je tih osam meseci u poređenju sa svih 10 godina - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao da već nema dovoljno vode.

- Već sada se suočavamo sa velikom sušom. Nema vode u Đerdapu, u Perućcu... Krvarimo na dnevnom nivou - upozorio je predsednik i napomenuo da je danas cena struje dostigla rekord na tržištu Evrope, a naši ljudi je plaćaju 14 puta manje.

Cena struje je danas dostigla rekord na tržištu Evrope, 540 evra po kilovat satu. Naši ljudi plaćaju oko 40. Dakle 14 puta manje nego što plaćaju Nemci. Mi smo preuzeli na sebe ulogu da država preuzme na sebe gotovo sve. Šta mi da radimo, ono što nismo u stanju da prouzvedemo, moramo da kupujemo. Mi u ovom trenutku krvarimo za gas, za sve. Govorim ljudima da shvate koliko država krvari i koliko joj je teško.

Krvarimo zbog vode, struje i gasa

Kaže da nam suša uništava kukuruz, a problem je i što "krvarimo" i za gas jer kupujemo dodatne količine koje nam ne idu po ruskoj ceni.

Za to smo izdvojili 560 miliona evra. To je ogroman novac. Samo govorim ljudima da shvate koliko država "krvari", koliko joj je teško. Ako je potrebno da neko saopšti loše vesti, meni nije problem da ih saopštim - izjavio je on.

Ponovio je da sebi ne može da oprosti odluku države da se odrekne litijuma.

- Mi smo jedina zemlja koja se odrekla svoje nafte, svog bogatstva, zato što su nas strane službe upropastile - naveo je Vučić.

- Imamo preko sto miliona metara kubnih gasa je utisnuto u Mađarskoj, naš deo skladišta je u Banatskom dvoru je dupke pun . To je za oko 50 dana, isto toliko hoćemo da imamo da vučemo iz Mađarske, da obezbedno gas za dva meseca - rekao je Vučić.

- Malo je komplikovanije za struju, ali borimo se i za to. Imamo razgovore sa našim kineskim prijateljima. Oni imaju viši kvalitet uglja, dogovaramo da nađemo neki jeftiniji ugalj. Smenjivali su Vladu što nije htela da ukine ugalj, a da smo ih poslušali, danas ne bi imali struju. Kada izgradimo reverzibilne elektrane onda da, ali ne pre toga. Cela Evropa se vratila na ugalj, a nama su solili pamet. Sve što smo mogli da kupimo u regionu kupili smo. Treba nam da Dunav poraste. Očekujemo da će to biti krajem septembra početkom oktobra kada bi trebalo da dovlačimo barže. Borimo se koliko možemo.

- Sada da objasnim ljudima. Novca kao da nigde nema, i niko vam ne daje novac po niskim kamatnim stopama, već po enormno visokim. Zamislite da se države zadužuju po 6 posto. Mađarska, videli ste. Mi imamo dobru finansijsku stabilnost i tu želim da odam priznanje mninistru Malom. Uspevamo da zakrpimo pojedine stvari - dodao je Vučić.

On je istakao da je sledeća godina najteža godina po pitanju vraćanja dugova.

- Moramo da vratimo četiri milijarde sledeće godine - rekao je Vučić i poručio ljudima da se ne ljute ako deo onogo što je planirano ne bude urađeno.

- Napravili smo planove da povećamo plate i mnogo više. Očekujemo da budu uvećane između 12,5 i 14 odsto, a da ne ugrozimo javni dug - rekao je Vučić.

- Ja želim da ljudi znaju sa kakvim se posledicama suočavamo, ne svojom krivicom i da budu uz svoju zemlju. Hoću da znaju da ih ne lažemo i za razumevanje, ako ne bude išlo sve po planu. Za nas je strašno važno da nastavimo sa svim projektima. Imao sam sastanak sa svojim najbližim saradnicima. Siniša me razume, znam šta dolazi - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da su stvari komplikovane.

- Za nas je strašno važno povećanje od preko 19 odsto - kazao je predsednik. Moje obećanje penzionerima, ako nas ne udari baš sve, idemo od oktobra prvo povećanje oko 9,6, 10 odsto. Do 19,3 odsto ide od prvog januara - rekao je predsednik.

Plate 725 evra

Mi moramo da se borimo za svaki projakt, ali nećemo da ugozimo finansije. Plate će nam biti oko 725 evra prosečne, ali da nam ne poraste stopa javnog duga. Zato hoćemo da na ovakav način podignemo plate, ali da smanjenjem poreza i doprinosa stimulišemo privatnike da urade isto, možda čak i preteknu državu. Da nam privatni sektor ne zaostaje.

Predsednik kaže da će Azija biti dominantni kontinent, ali se u Evropi i dalje najbolje živi.

- Nemamo strukturalnih problema, osim javnih preduzeća, Elektroprivrede Srbije, Srbijaagasa... - kazao je Vučić.

Ako nam bude mnogo dobro išlo, rast plata ćemo imati od decembra, kazao je on. Predsednik ističe da ima strah da ćemo morati da odustanemo od nekih kapitalnih projekata.

- Ulažemo u plate i penzije jer želimo da nam potrošnja bude jedan od stubova rasta. Moramo da se borimo za svaki projekat, ali nećemo da ugrozimo stabilnost. Želimo da smanjenjem poreza i doprinosa dodatno stimulišemo privrednike, kako bi ispratili državu u povećanju plata. Ne želimo da nam postanu suviše atraktivna zanimanja u državnoj strukturi, želimo da osnažimo privrednika - rekao je Vučić.

Dvoje u igri za mandatara

Govoreći o ministrima, Vučić kaže da misli da je Siniša Mali odlično odradio posao kao ministar finansija.

Ministar finansija, ministar energetike, to će biti važni ljudi. Ko će to biti? O tome će razmišljati mandatar koji bude postavljen. Ja lično smatram da Siniša Mali odlično obavlja svoj posao.

Predsednik nije želeo da otkrije ko će biti premijer i da je u igri ostalo još dvoje, troje ljudi.

- 8. avgusta ja mislim da kreće da se radi nova železnička stanica na Prokopu, a ovako će da izgleda Nacionalni stadion. Da sam slušao one koji kukaju što gradimo mi ništa ne bi uradili do sada - rekao je Vučić.

Globalna kriza, restrikcije struje i gasa

- Znate li u šta se sve to pretvori kod nas - u pokušaj nekoga ko hoće mene da namagarči. Ima da mu izvučemo to kako će da budu restrikcije pa će to da bude naslov. Pogledajte šta im je danas glavni naslov. Računaju koliko je to povećanje od 6.5 posto struje. Pa šta smo mi debili da ne znamo da računamo? Kod nas kad pojeftini gorivo, nije nam hed da je jeftinije. A čim poskupi, stavljaju naslov poskupeo benzin, poskupeo dizel. Prekinite više sa kuknjavom i tom pričom. Razmazili smo decu do tolikih granica. Ne mogu više da slušam te gluposti - rekao je Vučić.

Srećom za 5 godina će doći novi predsednik koji će razumeti da je taj ranac težak. Odbio sam zahtev jende stranke koja mi je došla na konsultacije sa predlogom da nedelja bude neradan dan. Tražiće oni i subotu i petak, ma pola nedelje, da niko ne radi, ali da ipak zarađuju. Država je bolja nego što je bila,malo radimo više nego što smo do sada. Uspeli smo da napravimo da bude nešto bolje, a u toj opštoj kuknjavi oko svega ne mogu da učestvujem.

- Naš posao je da se borimo. Ako obezbedimo ovakve plate, sigurnost za ljude u sandbevanju mi smo na odličnom putu. Hrvati su napavili lepe mostove, oko 500 miliona, a nas samo obilaznica oko Kragujevca toliko košta. Evropi hvala, ona hoće da ulčestvuje i ja bi ih zamolio da malo ubrzaju oko te brze pruge ka Nišu - rekao je Vučić.

Protest u Novom Sadu

Govoreći o nasilnim protestima NVO u Novom Sadu, Vučić kaže da je privatno obezbeđenje uz minimalnu upotrebu sile pokušalo da zaštiti nasilni objekat.

Ističe da su neki koji su otišli na demonstracije iz Beograda do Novog Sada došla brzim vozom "Soko".

- Oni su prilično agresivni, a posebno im je crvena marama kada vide srpsku zastavu, pa su zbog toga napali i prostorije SNS. Za to će odgovarati oni koji su ta nedela počinili - rekao je Vučić.

Po skupštini grada su hteli da puste miševe iz kutija, kazao je Vučić.

- Vi mislite da je to neki fini skup, pa ih je neko napao. Oni uživaju u neredima i vole da se time hvala, ali im čestitam što se sa uživanjem hvale i kako idu vozom "Soko" - rekao je predsednik.

Srbija želi da sačuvamo mir

Predsednik ističe da se komplikuju stvari u BiH, a Srbija želi da sačuvamo mir.

- Želimo da dugoročno rešavamo naše probleme sa Bošnjacima. Izjave Bakira Izetbegovića brinu, o Hrvatima ne želim više ni da govorim. Gledaćemo sa Hrvatima u našoj zemlji da imamo dobre odnose i da oni ne trpe zbog naših replika i duplika. Naš odgovor mora da bude odgovoran odnos prema našim državljanima hrvatske nacionalnosti - rekao je Vučić.

On upozorava i da ga brine neozbiljnost Aljbina Kurtija, te kaže da moli sile zaštitnice lažne države Kosovo da urazume Kurtija.

- Dijaloga u Briselu i nema. Dok je Kurti tamo, nema ništa od toga. Što se tiče poziva na dijalog, ja ću uvek da odem, ali on (Aljbin Kurti) je rešio da nema dijaloga i kompromisa - rekao je predsednik Srbije.

Ništa od sankcija Rusiji

Predsednik kaže da neće da kaže da Srbija uvodi sankcije Rusiji, iako to na Zapadu jedino žele.

- Ne moramo ni da uvedemo sankcije Rusiji, samo da ja kažem da uvodimo... Neću da kažem - rekao je Vučić.