Delić ju je, kako kaže Šešelj, čak terao da abortira, što je ona odbijala. Sve se dodatno zakomplikovalo kada je ćerka psihički obolela.

- Kada sam čuo da će Božidar Delić biti jedan od kandidata za potpredsednika Skupštine Srbije, morao sam javno da reagujem i da taj ološ raskrinkam pred širokom srpskom javnošću, da raskrinkam tog nečoveka, čoveka bez ikakvih pozitivnih karakternih osobina – izjavio je lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj gostujući u “Novom vikend jutru” sa Jovanom Jeremić.

Kako kaže, nedavno je na Jutjubu objavljen intervju sa Suzanom Rangelov, mladom devojkom koju je, kako tvrdi, početkom 2000-ih zaveo general Božidar Delić, inače oženjen čovek sa dve ćerke.

- Ta je veza dugo trajala i ona je posle neke četiri godine zatrudnela. Delić je tada bio u Hagu, pa mu je tek u 5. mesecu trudnoće saopštila da je trudna. Hteo je da ona po svaku cenu abortira, što je ona odbila. Nastalo je preganjanje, ali se dete rodilo – navodi Šešelj.

Kako dalje priča, devojčica je, kako je rasla, sve više želela da ima i oca i majku.

- Kako je ta istina u njoj sazrevala, ona je obolela i sada je ozbiljno psihički bolesna. Ima 16 godina. Majka je od penzionisanog generala tražila da plaća alimentaciju. On je tada bio narodni poslanik i potpredsednik Skupštine, dakle, imao je veliku platu, plus visoku generalsku penziju. Ipak, on je majci svog deteta davao 10.000 dinara mesečno, ne želeći da prizna dete – tvrdi Šešelj i dodaje:

Ona se obratila sudu i utvrđeno je da je dete njegovo. Odbijao je da da svoj DNK na analizu i to je automatski bilo sumnjivo. Ipak, na drugi način utvrđeno je da on jeste otac. Dosuđeno mu je da plaća 28 odsto od svoje penzije, ali se zadužio kreditima, pa je tražio da mu sud smanji iznos na 24 odsto.

Kako kaže, kada je Delić prestao da bude poslanik, ukinuo je i 10.000 dinara mesečno za dete pod izgovorom da njegovu penziju sada kontroliše zakonska žena.

- Ni do dan danas nije priznao to dete! Strašno je i što, kada je njegova supruga sve saznala, stala je na njegovu stranu i vršila pritisak na devojku da se odrekne svih zahteva u zamenu za 1.000 evra na štednoj knjižici koja će biti predati detetu kada postane punoletno. Verovatno je pravila lom svom mužu u kući, a i prema devojci je bila agresivna – kaže lider radikala.

Kako kaže, da je znao za ovaj slučaj ranije, Delić bi „leteo kao kofer“.

- Bio je član predsedničkog kolegijuma, nismo mu davali veću funkciju, i uvek je u stranci pravio intrige, počeo je da kleveće, lagao je, bio je stalno nezadovoljan... Izbačen je zbog podrivačkih poteza u stranci, a izbacili bismo ga i pre da smo zanli za ovo. Objavio sam o njemu knjigu: „Lažljiva generalska plačipi*ka Borislav Delić. Plakao je kad sam diktirao testament iz Haga, pa kad je napuštao SRS... – rekao je Šešelj.