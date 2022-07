VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE: Petar Petković se obraća javnosti povodom situacije na Kosovu i Metohiji

Konferencija je zakazana za 14 i 30 sati.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održaće danas u 14 i 30 sati, vanrednu konferenciju za medije u Palati Srbija, a povodom situacije u južnoj pokrajini.

Vlada privremenih organa u Prištini donela je odluku da od 1. avgusta izdaje potvrde za građane koji poseduju dokumenta Srbije i da počne preregistracija automobila sa srpskim tablicama.

Ministar spoljnih poslova i funkcioner SNS Nikola Selaković izjavio je da Albanci spremaju "pakao" na KiM i da će se danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa predstavnicima Srba sa KiM a sutra uveče obratiti javnosti.

Selaković je rekao nakon sednice Predsedništva SNS da su razmatrali aktulenu političku sitauaciju u zemlji i regionu i da su konstatovali ozbiljnu zabrinutost zbog toga što albanska strana na KiM "bukvalno priprema pakao u narednim danima".

On je istakao da jednostrane mere, koje je Priština do sada donosila po ko zna koji put, nikada nisu ništa dobro donele. Rekao je i d aje uveren da će se Srbija ponašati kao i do sada od kada je Aleksandar Vučić u vlasti tako da ćemo povući najbolje moguće i najmudrije poteze.