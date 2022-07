PETKOVIĆ NA VANREDNOJ KONFERENCIJI ZBOG OPASNE SITUACIJE NA KOSOVU I METOHIJI: Kurtija interesuje samo kako da izbaci Srbe sa Kim (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je vanrednu konferenciju za medije u Palati Srbija, a povodom situacije u južnoj pokrajini.

- Kurti se poziva na sporazum iz 2011. godine o slobodi kretanja, koji su potpisali 2. jula Borko Stefanić i Edita Tahiri. Sporazum je potpisan u Briselu. Ovim se sporazumom nažalost priznaju kosovske lične karte i vozačke dozvole i govori se između ostalog i o dve strane - rekao je Petković.

Kurti se, kaže Petković poziva na tačku 3 ovog sporazuma.

- Ovaj kao i svi drugi sporazumi se nalaze na sajtu Kancelarije za KiM, mogu se pročitati - rekao je Petković.

- Iako nam ovaj sporazum donosi mnogo problem, ono što sigurno ne piše u njemu jeste da se pitanje ulazno-izlaznih dokumenata koji se izdaju za stanovnike druge strane, odnosi konkretno na Srbe koji žive na KiM. Kurti se setio posle 11 godina da krene sa primenom sporazuma, tako što će uvesti ulazno-izlazni dokument. On se po sporazumu odnosi na građane Srbije koji žive u centralnoj Srbiji, a ne Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Kurtija zanima samo ukidanje srpskih ličnih karata Srbima na KiM, jer on tako želi da istisne postojanje srpske države na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, njih interesuje samo da ukinu KM tablice. On ne želi prisustvo srpskih insitucija na prostoru Kosova i Metohije. Kada govorimo o tablicama, sporazumom iz 2011. predviđeno je da svi koji imaju vozila i žive na Kosovu i Metohiji mogu da preregistruju svoja vozila na RKS table, koje je izdavala Priština, ili KS table koje je izdavao UMNIK. Mi smo izdejstvovali da produžimo njihovo trajanje tih KM tabli za još 5 godina, pa da kada te godine isteknu ponovo razgovaramo o tome. Taj rok je trebao da važi do septembra 2021. godine, a Priština godinu dana ranije donosi odluku da ukine KS tablice. Mi smo reagovali i ukazali svima da se na taj način krše sporazumi. Ukidanjem KS tablica ne ostavlja se mogućnost Srbima da biraju između KS tablica i RKS tablica. U Briselu se niko nije zabrnuo, iako smo stalno apelovali - niko nije želeo da izvrši pritisak na Prištinu. Kurti je izazvao novu krizu uvođenjem tablica države Kosovo - rekao je Petković.

Kako kaže, 4. oktobra prošle godine počela je primena sporazuma o stikerima.

- Oni sada žele da predstave da KM tablice nisu deo tog sporazuma. Kada idete na prostor Kosova i Metohije, videćete da Prištinska strana i na KM tablice stavlja stikere, čime ih priznaje. Ovim sporazumom je dogovoreno da stikeri važe sve dok se na visokom nivou ne reši trajno ovo pitanje. Kurtija to ne zanima, nego samo kako da izbaci srpske tablice sa Kosova i Metohije. Taj proces treba da traje dva meseca, kako je najavio, ali Kurti mora da zna da Srbi to neće da učine, jer ne žele da žive u lažnoj državi, već da imaju svoje srpske institucije na severu Kosova i Metohije. Ako Aljbin Kurti sada ima pravo da pokreće sporazum nakon 10 godina i da time krši stečena prava koja su konstituisana u tom periodu, jasno je da po reciprocitetu, Kurti jako voli tu reč, i Srbi imaju pravo da pokrenu Briselski sporazum iz 2013. godine koji se ne sprovodi, i da krenu sami da formiraju Zajednicu srpskih opština, s ozbirom da ZSO predstavlja samu srž Briselskog sporazuma. Srbi će krenuti u formiranje ZSO i nadam se da će ih svi podržati u tome, pre svega zemlje KVINTE, jer ne prođe dana da neko ne kaže da ZSO mora da bude formirana, na šta su stavljeni potpisi. Svi podržavaju Kurtija koji želi nasilje, koji želi da uruši dijalog i koji iz sporazuma vadi samo ono što može da izazove krizu. Ja pozivam KVINTU da izvrši potreban pritisak na Kurtija, da ga urazumi, da se zaustavi Priština sa ovim potezima koji mogu da izazovu krizu sa nesagledivim potrebama. Nama je svima potreban mir, u ovim teškim vremenima nam je potrebno da sačuvamo stabilnost. Puna odgovornost će biti na zemljama KVINTE, ukoliko Aljbin Kurti izazove krizu koja je na samom pragu i koja može da izbije već od ponedeljka. Predsednik Vučić danas je obavio konsultacije sa Srbima sa KiM, sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji, i povodom te situacije će se obratiti sutra javnosti u 10 časova. Ja ću sutra imati sastanak sa svim predstavnicima Srba sa KiM. Vučić će upututi KVINTI poziv da reaguje i da zaustavi Aljbina Kurtija da se zaustavi sa svim ovim potezima Prištine - zaključio je Petković.

Selaković: Albanci spremaju "pakao" na KiM

Podsetimo, vlada privremenih organa u Prištini donela je odluku da od 1. avgusta izdaje potvrde za građane koji poseduju dokumenta Srbije i da počne preregistracija automobila sa srpskim tablicama.

Ministar spoljnih poslova i funkcioner SNS Nikola Selaković izjavio je da Albanci spremaju "pakao" na KiM i da će se danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati sa predstavnicima Srba sa KiM a sutra uveče obratiti javnosti.

Selaković je rekao nakon sednice Predsedništva SNS da su razmatrali aktulenu političku sitauaciju u zemlji i regionu i da su konstatovali ozbiljnu zabrinutost zbog toga što albanska strana na KiM "bukvalno priprema pakao u narednim danima".

On je istakao da jednostrane mere, koje je Priština do sada donosila po ko zna koji put, nikada nisu ništa dobro donele. Rekao je i d aje uveren da će se Srbija ponašati kao i do sada od kada je Aleksandar Vučić u vlasti tako da ćemo povući najbolje moguće i najmudrije poteze.

