PALMA: Jedinstvena Srbija podržava svako slovo koje je danas predsednik Vučić izgovorio obraćajući se naciji

"Niko na svetu ne može da zameri nijedno slovo koje je u današnjem obraćanju naciji, povodom najnovijih pretnji Aljbina Kurtija, izgovorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Posao Džozefa Bajdena je da štiti Ustav SAD i svoje građane, posao Emanulea Makrona je da štiti Ustav Francuske i svoje građane, posao Olafa Šolca je da štiti Ustav Nemačke i svoje građane i posao Aleksandra Vučića je da štiti Ustav Srbije i svoje građane i tako svih predsednika i premijera na svetu. Upravo to i radi predsednik Srbije i zato ima najveću podršku građana Srbije u istoriji i zato ima i podršku Jedinstvene Srbije za svako izgovoreno slovo", izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Srbija je država koja poštuje sve svoje međunarodne obaveze od Rezolucije 1244, Dejtonskog sporazuma, Briselskog sporazuma, Vašingtonskog sporazuma do svih ostalih sporazuma koje je potpisala. Moje pitanje za zemlje Kvinte, a to su SAD, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, koje govore o nekon novom pravno obavezujućem sporazumu između Beograda i Prištine, da li je Rezolucija 1244 pravno obavezujući sporazum, da li je Dejtonski sporazum pravno obavezjući spoorazum i da li je Briselski sporazum pravno obavezjući sporazum. Ako jesu zašto nisu sprovedeni onako kako piše u tim sporazumima i kako je došlo do toga da samo Srbija poštuje i realizuje te sporazume. Ovo što se sada dešava nije iz Kurtijeve glave, Aljbin Kurti je samo pion dela međunarodne zajednice. Aljbin Kurti i Bakir Izetbegović žele "Zatvoreni Balkan", a Aleksandar Vučić "Otvoreni Balkan". Kurti i njemu slični pričaju o lovcima, ratu, jedinicama ROSU, a Aleksandar Vučić o miru i stabilnosti i saradnji.

Ovde neko želi da "Ukrajinu" preseli na Balkan. Pozivam Albance sa Kosova i Metohije da pruže ruku miru i stabionosti i saradnji, a ne da daju podršku oružju. Iz iskustva bivše Jugoslavije smo valjda nešto naučili, a to je da je bolje 100 godina razgovarati, nego jedan dan ratovati", poručio je Marković.