(UŽIVO) SVE BURNIJE NA KiM! Snage ROSU krenule iz Prištine, kosovska policija primećena iz pravca Gračanice (FOTO+VIDEO)

20.46 - Čak 31 vozilo ROSU

Uočene tri Tojote, dva Hamera i Škoda pod rotacijom iz pravca Vučitrna prema Kosovskoj Mitrovici, a upravo i sedam vozila pod rotacijom... Ukupno izbrojano 31 vozilo ROSU!

20.40 - Snage jedinice Rosu krenule su iz Prištine!

Kreću se u oklopnim vozilima u smeru severa, prenose Novosti. Među njima su i ekipe hitne pomoći. Kako se dodaje, pripadnici ove formacije su pod punom opremom i vodenim topovima.

Oni se kreću u smeru Zupca i Zubinog potoka.

20.40 - Kosovska policija primećena iz pravca Gračanice

Primećeno je da kroz Gračanicu iz pravca Gnjilana u vozilima i u punoj borbenoj opremi, prolaze pripadnici KP-a!

20.35 - Kosovska policija saopštila je večeras da je zatvorila prelaze Brnjak i Jarinje za putnički saobraćaj i vozila

U saopštenju policije se navodi da su prelazi zatvoreni zbog blokade. Građani se obaveštavaju da za promet koriste druge prelaze. U ovom trenutku na administrativnom prelazu Jarinje nema nikoga, prazno je sa obe strane, i iz pravca Centralne Srbije i iz pravca KiM. A pre samo sat vremena kolona je bila duga tri kilometara.

20.30 - Kod mosta na Ibru se okupljaju i Albanci iz Južne Mitrovice

Ugostiteljski objekti u Severnoj Mitrovici su zatvoreni, a sirene se i dalje čuju, jedinice kosovske policije dodatno pojačavaju svoje snage.

20.25 - Mitrovicom i dalje odjekuju sirene

Severnom Mitrovicom i dalje neprekidno odjekuju vazdušne sirene za opasnost. U Rudaru, gde je blokirana magistrala od Prištine prema Leposaviću i Jarinju, u ovom trenutku je više hiljada građana Severne Mitrovice i Zvečana. Na putu je mnogo putničkih vozila i kamiona, tako da je nemoguće proći. Blokiran je i put od Leposavića prema Mitrovici, javlja Kurirov reporter sa lica mesta.

20.20 - Šiptari kreću sa dugim cevima i vodenim topovima na sever

Velike snage šiptarskih specijalaca krenule su upravo iz baze “Belvedere” prema severu Кosova.

20.10 - Most koji razdvaja Kosovsku Mitrovicu između Srba severno i Albanaca južno, je zatvoren!

Aleksandar Vučić demands an urgent meeting of all countries in the United Nations because the situation is critical.