Ukrajinski poslanik PRETI: Naše trupe su spremne da se bore protiv Srbije! (FOTO)

Ukrajinski poslanik Aleksej Hončarenko oglasio se nakon što su specijalne jedinice lažne države upali na sever KiM sa potpunom ratnom opremom i uputio strašnu pretnju Srbiji.

Naime, sramnu pretnju i izjavu ukrajinski poslanik je podelio na svom Tviteru. On je napisao da je ukrajinska vojska spremna da se bori na KiM protiv Srbije.

If Serbia invades #Kosovo, we should defend the Kosovars. 🇺🇦 is ready to act with our troops on the ground. 🇷🇸 is trying to start an aggressive war. Precisely according to Putin's method. As I said, #Serbia is Putin's Trojan horse in Europe. War anywhere in the world is terrible.