GRENEL O SITUACIJI NA KiM: Fašista Kurti preuzima glupe i bezobzirne korake

- Ponovo, krajnje levičarski radikalni i iskusni fašistički premijer (tzv.) Kosova Aljbin Kurti jednostrano preduzima korak da odbaci srpske registarske tablice i lične karte na (tzv.) Kosovu. Glupo, bezobzirno i nepotrebno - napisao je Grenel.

On je, takođe, pitao DŽejka Salivena, savetnika za nacionalnu bezbednost SAD i Državnog sekretara SAD Entonija Blinkena "zašto nisu rekli Kurtiju da prestane sa svojim fašističkim načinom ponašanja".

Once again, far left radical and experienced fascist Kosovo Prime Minister Albin Kurti unilaterally makes a move to reject Serbian license plates and IDs in Kosovo. Foolish. Reckless. And unnecessary.



Why isn’t @JakeSullivan46 and @ABlinken telling him to stop his fascist ways?