KURTI JE OČAJAN, I OVO JE POTEZ OČAJNIKA! Sukob odgovara samo njemu, ovo nije problem samo Srba i Albanaca, ovo je problem Evrope!

Član Predsedništva SNS Goran Vesić komentarisao je aktuelnu situaciju na KiM.

- Ovo jasno pokazuje da urti ugrožava evropsku bezbednost. Nikome ovaj sukob ne odgovara, odgovara samo Kurtiju. Pošto on ne može da ponudi ništa osim sukoba. To što on radi je opasno, to nije problem samo Srba i Albanaca, to je problem čitave Evrope. Ja sam siguran da će i Evropa reagovati. Ja sam siguran da je predsednik Vučić na vezi sa evropskim liderima. Sa jedne strane imate Vučića koji zagovara saradnju na Balkanu, a sa druge strane imate Kurtija koji zagovara haos. Mi nemamo nikakv problem sa Albancima. VI danas možete da putujete u ALbaniju sa našom ličnom kartom. S druge strane imate jednog liderčića koji misli da su suobi budućnost Balkana.

- Kurti da je želeo mirno pozvao bi lidere Srba na KiM, a ne bi slao kolone vozila policije i pravio haos. Ovo je potez očajnika, i samim tim je ovo opasniji potez. Sukobi ne odgovaraju ni Srbima ni Albancima. Na kraju krajeva, po Briselskom sporazumu, ni jedninice ROSU ne smeju da budu na severu Kosova - rekao je Vesić.

