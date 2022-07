Hovenijer: SAD traže da se odluke o dokumentima odlože za mesec dana

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Džefri Hovenijer saopštio je da je završio sastanak sa kosovskom predsednicom Vjosom Osmanijem i premijerom Aljbinom Kurtijem, prenosi Reporetri.

Hovenijer da je zatražio od kosovskih lidera da odlože za 30 dana sprovođenje odluka o preregistraciji vozila sa tablicama Srbije na kosovske i o ukidanju ličnih karata koje izdaje Republika Srbija.

Prema onome što je rekao na konferenciji, Hovenijer je rekao da je to zahtev američke vlade i da to ne znači da će to biti sprovedeno.

“Rečeno je da odluku treba odgoditi za 30 dana reciprociteta, to je važno jer ima nesporazuma i dezinformacija oko ove odluke. Nadamo se da možemo raditi s vladom kako bismo osigurali razumevanje odluke. Ne kažemo da to ne treba sprovesti", rekao je Hovenijer.

