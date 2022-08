Lajčak: Pozdravljam odluku Kosova da prihvati predlog Borelja o odlaganju za mesec dana

Lajčak je na Tviteru napisao da "EU očekuje da se sve blokade na putevima odmah uklone".

"Borelj je pozvao Kosovo i Srbiju da se uključe u dijalog o napretku. Zahvalan sam Ambasadi SAD na snažnoj podršci", napisao je Lajčak.

Welcome decision by Kosovo to accept @JosepBorrellF proposal to postpone by 1 month. EU expects all roadblocks to be removed immediately. HRVP Borrell invited Kosovo & Serbia to engage in dialogue on way forward. Grateful to @USAmbKosovo for strong support.