NAJNOVIJE SAOPŠTENJE KREMLJA - Moskva podržava Srbiju u situaciji sa nepriznatim Kosovom!

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva podržava Srbiju u situaciji oko nepriznatog Kosova i da su zahtevi vlasti regiona Srbima koji žive na severu neosnovani.

"Mi, naravno, apsolutno podržavamo Srbiju. Bliski smo kosovskim Srbima. Smatramo da su ovo (zahtevi kosovskih vlasti) apsolutno nerazumni zahtevi", istakao je portparol Kremlja.

Prema njegovim rečima, zapadne zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova moraju upozoriti vlasti pokrajine na nepromišljene korake, a prava Srba koji tamo žive moraju se poštovati.

"Naravno, smatramo da one zemlje koje su priznale Kosovo i bile garanti treba da upotrebe sav svoj uticaj kako bi upozorile kosovske vlasti da ne preduzimaju nikakve nepromišljene korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije tenzija", rekao je on.

"Zahtevamo da se poštuju sva prava Srba", naglasio je Peskov.

On je dodao da je zaoštravanje sukoba između Kosova i Srbije uspelo da se izbegne i da je situacija odložena za mesec dana.

"Sada je, hvala Bogu, izbegnuto izvesno noćašnje zaoštravanje, ali je situacija samo odložena za mesec dana, tako da je veoma važno pokazati opreznost sa svih strana", rekao je Peskov novinarima.

