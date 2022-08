VULIN: Hrvatska politika prema Srbiji je uvek mešavina nečiste savesti i kompleksa

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem programu na televiziji Prva, poručio je da je hrvatska politika prema Srbiji mešavina nečiste savesti i kompleksa i da za razliku od hrvatske strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je unuk jasenovačke žrtve, nikad prvi ne komentariše dešavanja u toj državi.

- Hrvatska politika prema Srbiji je uvek mešavina jedne nečiste savesti i kompleksa koje imaju prema Srbiji. Sećate se kada je predsednik Vučić organizovao i vodio samit sa Kinom „Pojas i put“, Hrvatska nije mogla da dođe na samit, jer nije mogla da izdrži da se to dešava u Beogradu, a ne da se dešava u Zagrebu i zbog toga je izgubila ko zna koliko milijardi investicija. I zbog toga je pokvarila odnose i sa zemljama koje su bile tu, dakle pokazala se nezrelo. Srbija to nikad ne radi. Kad ste čuli od Aleksadra Vučića da je prvi komentarisao Hrvatsku ili bilo šta što se dešava u Hrvatskoj? Predsednik Vučić, unuk jasenovačke žrtve, dedu su mu zaklale ustaše, otac mu je čudom u majčinom stomaku jedva pobegao, nisu stigli da dotuku porodicu Vučić, e, unuk takve jasenovačke žrtve, član porodice Vučić, jedva pretekle od kame, hteo je da ode u Jasenovac. I za taj greh, evo već mesec dana trpi različite napade, uvrede, ponižavanja i uspeva da se nosi sa tim - rekao je ministar Vulin.

Upitan da prokomentariše pokušaj prekrajanja istorije u Hrvatskoj, gde se negiraju zločini, u kojem biskupi negiraju postojanje logora, ministar Vulin je objasnio da je to politika hrvatske političke elite.

- Ne mogu da kažem da je to pokušaj. Pokušaj bi bio usamljen i izolovan incident. Ne, to je politika hrvatske političke elite, bez obzira da li su članovi komunističke partije, da li su članovi HDZ-a, da li su članovi Socijaldemokratske partije, a uvek su ideološki ustaše. I kad su Srbi u pitanju, uvek imaju ideološki odnos ustaša prema Srbima. To nije pokušaj, to je politika, višedecenijska politika, u kojoj se objašnjava kako je Jasenovac, na kraju krajeva, bio radni logor. A jedini dečiji logori na svetu, Nemci nisu napravili logore za decu, oni su napravili logore za decu, sada pričaju o njima kao o prihvatilištima i sirotištima. Evo, neka su i bila sirotišta, nego, biskupi, ko napravi tu decu siročićima? Kako su postali siročići, gde su im majke i očevi? Biskupi, hoćete da nam kažete koga ste to pokrštavali, gde su im bili roditelji kada ste ih učili da izgovaraju „Zdravo, Marijo“? Gde su im bili očevi i majke, ko ih pobi, ko ih pokla, gde su im grobovi? Da je istina to što su biskupi rekli, a nije istina, nego je strašna laž, pa ko ih sačini siročićima? - objasnio je ministar unutrašnjih poslova Vulin.

Ministar Vulin je dodao da, za razliku od hrvatske crkve, srpska crkva i naš narod znaju šta su prave hrišćanske vrednosti.

- Znate, ja kad čitam to saopštenje stvarno mislim da oni ne veruju u Boga, da nijedan biskup koji je to potpisao ne veruje u Boga, jer da veruje, kako bi jedan hrišćanin mogao tako nešto da kaže? Kako jedan hrišćanin može da toliku ljudsku patnju pokuša da opravda? Neki istraživači kažu da je više stotina, preko hiljadu pripadnika katoličke crkve aktivno učestvovalo u kampanji, ne samo pokrštavanja, već ubijanja Srba i srpske dece. Biskupska konferencija očigledno ima svoje uzore, njihov uzor je fra sotona Majstorović, naš uzor su jasenovačka deca. Kakva crkva, takvi i sveci, kakav narod, takvi mu i sveci. Srpska crkva nema Stepinca, nije pokrstila nikoga. Srpska crkva nema nekakvog sveštenika kojeg hoće da proglasi za sveca koji je bio vikar ustaške vojske, ili bilo koje druge vojske. Srpska crkva, kao i srpski narod, zna šta su hrišćanske vrednosti. A oni koji bi vikara ustaške vojske na nebo, oni znaju dobro da poklana jasenovačka deca ne mogu na isto nebo sa njim. Onda mora da postoje nekakva dva neba, za nas i za njih - rekao je ministar policije Vulin, naglasivši da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić unuk jasenovačke žrtve i da su oni koji ga danas progone u Hrvatskoj unuci jasenovačkih koljača.

Upitan da prokomentariše da li se očekuju nove provokacije, jer se bliži komemoracija žrtvama akcije Oluja, ministar Vulin je istakao da Srbija nikad neće zaboraviti taj zločin, i podsetio da do predsednika Aleksandra Vučića nismo ni obeležavali taj dan.

- Kod nas je to tužan i težak dan, a najradosniji dan u istoriji moderne hrvatske države je proterivanje 250 hiljada državljana hrvatske države, ubijanje više hiljada državljana hrvatske države, ali državljana koji su srpske nacionalnosti, a za njih ne važi nijedno pravo. Što kažu, suza moja nema roditelja. To je uvek težak trenutak, ali da podsetim da do predsednika Aleksandra Vučića nismo ni obeležavali taj dan, pravili smo se, što bi rekao Boris Tadić, da je Srbija za prsa krivlja za rat. Praštali smo njihove zločine, i ne samo praštali, nego preuzimali krivicu za njihove zločine. E pa, to se više ne ponavlja, govorićemo uvek o stradanju svog naroda, teško nam je, tužni smo tog dana, ali nećemo zaboraviti - kazao je ministar Vulin.

