SANČEZ PRED RAMOM ZALEPIO ŠAMRČINU ALBANCIMA: 'Španija nikad neće priznati Kosovo!' Evo šta je poručio usred Tirane (VIDEO)

To ne znači da Španija ne promoviše dijalog, rekao je Sančez.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je u Tirani da je jednostranim priznavanjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo i poručio da Madrid to ne može da prihvati.

- Mislimo da je to jednostrano proglašenje nezavisnosti i mislimo da je prekršeno međunarodno pravo, tako da ne možemo to da prihvatimo. Kažemo to uz sve poštovanje koje imamo prema albanskom narodu - rekao je Sančez na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskim premijerom Edijem Ramom.

A Tirana el PM espanyol @sanchezcastejon fa veure que parla de Kosovo, però quan li mires els ulls veus que només està pensant en Catalunya i parlant de Catalunya. No enganya ni els albanesos pic.twitter.com/GvABAN9u2U — Josep Lluís Alay (@josepalay) 01. август 2022.

On je dodao da je normalno da postoje neslaganja između dve prijateljske zemlje, kao što su Španija i Albanija, i istakao da u ovom slučaju postoji neslaganje u vezi sa priznanjem Kosova, prenosi RTRS.

Sančez je poručio da to ne znači da, u kontekstu evropskih integracija, Španija ne promoviše dijalog između Beograda i Prištine, prenosi Albanijan dejli njuz.