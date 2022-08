'SRPSKA VOJSKA ĆE VAS SRAVNITI, VUČIĆ JE OZBILJAN!' Ovo je američki ambasador rekao Kurtiju: NEĆE VAM POMOĆI NI KFOR, pa vi vidite šta ćete

Džefri Hovenijer poručio da NATO na Kosmetu nema dovoljno snage da se suprotstavi naletu naših specijalaca.

Haos na Kosovu izbegnut je pošto je američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer presekao i izložio premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju pravo stanje na terenu.

- Ako nastaviš da se igraš vatrom, Vojska Srbije će vas zgaziti, a Kfor neće moći da vas zaštiti - rekao je Hovenijer, saznaju beogradski mediji u diplomatskim krugovima u Beogradu i Prištini.

Kurti je odmah nakon ovog sastanka podvio rep, pa je odluka o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama i zameni srpskih ličnih karata odložena za mesec dana.

Reči američkog ambasadora potvrđuje i Marko Jakšić, bivši odbornik i član SDP Olivera Ivanovića, koji je jutros izjavio sledeće:

Mislim, možda i grešim, da je razgovor između ambasadora Amerike i Kurtija tekao sledećim redom - da je njemu ambasador rekao "Vučić je ozbiljan, ukoliko dođe do sukoba u Mitrovici verovatno će intervenisati. Kfor nema kapacitet da vas zaštiti, vi sami ne možete da se odbranite, pa vi vidite šta ćete da radite."

DEZINFORMACIJE

- Albanci su pustili vest da je srpska vojska prešla administrativnu liniju i sukobila se s ROSU, da se svuda okolo puca i da ima i ranjenih, a sve kako bi isprovocirali Kfor da počne s dejstvima na severu Kosova. Iako ta informacija nije bila tačna, uznemirila je narod, postavljene su barikade, situacija je zaista bila na ivici eskalacije. Paralelno je tekao sastanak državnog i vojnog vrha u Beogradu, u zgradi Generalštaba, koji je Kfor budno pratio - kažu izvori iz diplomatskih izvora.

Tada je američki ambasador rešio da preuzme stvar u svoje ruke i objasni Kurtiju da prestane sa opasnom igrom.

- Hovenijer je hitno pozvao Kurtija na sastanak i bez okolišanja mu rekao da smesta prestane da diže tenzije. Doslovno mu je rekao: "Ako Vučić pošalje vojsku, sravniće vas. Vi vojsku nemate, a Kfor nema dovoljno ljudstva i opreme da vas zaštiti. Nemaju čime da vas sačuvaju." Kurti je tad shvatio da se zaigrao, pa je brže-bolje objavio vest da se jednostrana odluka Prištine odlaže - priča izvor.

On dodaje da je, ujedno, Amerika shvatila da je Srbija sad jaka i ozbiljna država, a Vučić čovek koji drži reč.

Jaka brana pogromu

Vladimir Lazarević, penzionisani general, nekad komandant Prištinskog korupusa u vreme oružanog sukoba na KiM, kaže da je dobro što je izbegnuto najgore, te da će se za mesec dana već naći neko prihvatljivo rešenje.

- Suprotstavljanje naših i kosovskih snaga ne vredi ni porediti. Iako su naoružani američkim naoružanjem, to i dalje nije vojska koja može da spreči našu vojsku da izvrši zadatak, ako, nedajbože, dođe do toga. Kfor, NATO snage na Kosovu, sa aspekta vojske, struke, nedovoljne su sada za tu misiju, ali postavlja se pitanje kako bi se ponašali nadalje. Moramo da računamo da bi se snage NATO, pre svega na prostoru Italije, veoma brzo našle na Kosovu, to bi već bio sukob srednjeg intenziteta - kaže Lazarević i dodaje:

Moja ocena je da u tom prvom naletu, dejstvima, naša vojska bi morala da postavi jaku branu da spreči pogrom srpskog stanovništva.

Nemci hteli da padne krv, Amerikanci to sprečili

Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za KiM, rekao je da došlo do sprečavanja eskalacije nečega što je moglo da ispadne veoma ozbiljno.

- Amerikanci žele da se smanje tenzije, dobro su procenili da postoji mogućnost izazivanja sukoba, ali i spremnost i odlučnost srpskog naroda da se na miran i demokratski način suprotstavi prištinskim vlastima - rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, "neko ohrabruje Kurtija iz zemalja Kvinte", a on misli da nije interes SAD da imaju krizno žarište.

- Kurti za američku administraciju zapravo predstavlja problem. Krizna situacija je sada odložena. SAD mogu presudno da utiču na ponašanje Prištine - izjavio je Drecun.

Kako saznaju mediji u diplomatskim krugovima, zemlja koja ohrabruje Kurtija u potpirivanju tenzija je Nemačka.

Bili smo na korak do sukoba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da smo juče bili na korak do ozbiljnih sukoba.

- Dvodnevna agonija i veoma ozbiljna kriza u koju nas je sve gurnuo Aljbin Kurti i Priština pokazuju sve razmere militantnosti tog čoveka koji se nalazi na čelu vlasti u Prištini, pokazuje koliko je opasan - rekao je Petković.

On je dodao da odlukom da se produži rok za izdavanje ulazno-izlaznog dokumenta pretnja prema Srbima ne prestaje.