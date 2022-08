KURTI PRODUŽIO FITILJ ZA BURE BARUTA! Priština odložila primenu odluke, Srbi povukli barikade, ubeđeni da će Albanci ponovo izazvati tenzije

Kriza na Kosovu i Metohiji izazvana provokacijama premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija zamrznuta je na mesec dana, ali ostaje opasno bure baruta koje u svakom trenutku opet mogu da potpale lideri kosovskih Albanaca.

Ključ raspleta ove situacije koja se očekuje u narednim nedeljama drži Evropska unija kao pokrovitelj i garant briselskog dijaloga, ali još više moćni zapadni mentori lažne kosovske nezavisnosti, bez čijeg aminovanja Kurti ne povlači nijedan potez.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da, nakon što je Priština po nalogu SAD odložila za 1. septembar primenu odluke o preregistraciji vozila i uvođenju deklaracijskih listova, umesto srpskih ličnih karata, više nema dileme ko je "gazda u Prištini".

Burnih nekoliko sati na severu Kosova uoči prvobitnog roka za ukidanje srpskih dokumenata jasno je i Prištini i Zapadu pokazalo odlučnost Srba da se brane i ne dozvole nova maltretiranja i šikaniranja: na masovne pokrete do zuba naoružanih jedinica ROSU uzvratili su blokadama puteva koje su juče okončane, ali uz jasnu poruku da je posle skoro deceniju čekanja konačno došlo vreme da se formira Zajednica srpskih opština. Zato su u srpskim sredinama juče rano ujutru i osvanuli bilbordi sa porukom: "Dobro došli u ZSO."

Poslednje napetosti na Kosovu bacile su dodatno svetlo i na još jedan važan segment kada je reč o bezbednosti našeg naroda na KiM i otvorile pitanje koliko može da se uzda u zaštitu Kfora i Unmika, koji su po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN garant mira i opstanka Srba u pokrajini.

Jer, iako je situacija na KiM u nedelju, 31. jula, "kuvala" satima, komunikacija između Kfora i Beograda uspostavljena je u "pet do ponoći", kada je trebalo da počne primena jednostrane odluke Prištine o ličnim kartama i registarskim tablicama. Do tada je samo iz Unmika poslata dobro poznata formulacija da "sa zabrinutošću prate dešavanja na severu KiM" i da pozivaju "sve na smirivanje i izbegavanje dalje eskalacije". Iz Misije Kfora je saopšteno da je bezbednosna situacija na severu KiM napeta, da je pomno prate i da su spremni da intervenišu ako stabilnost bude ugrožena, a u skladu sa svojim mandatom koji proističe iz Rezolucije 1244 SB UN, po kojem su, kako su naveli, fokusirani na svakodnevnu implementaciju svog mandata UN da osigura bezbedno okruženje i slobodu kretanja svih građana Kosova.

Predsednik Aleksandar Vučić ponoć je dočekao u Generalštabu Vojske Srbije, gde je sa vojnim vrhom razmotrio novonastalu situaciju. On je i tada, kao i ranije tog dana, ponovio pozive da se mir očuva po svaku cenu, a "Kurti urazumi" i ukazao da Srbija ne čini ništa kako bi taj mir ugrozila.

Vučić je i pre nego što je Kurti u nedelju po podne izdao direktivu o pokretu specijalaca ROSU, u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima pokušao da upozori na opasne planove Prištine. Za danas je zakazan i razgovor Vučića sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je juče da smo odlučnom diplomatskom borbom predsednika Vučića i Beograda, naročito intenzivno u poslednja 24 časa, uspeli da Kvinta i SAD izvrše pritisak na Kurtija i da Priština odloži primenu odluka o registarskim tablicama i dokumentima. On je izrazio nadu da će se u Briselu, uz tešku političku borbu, doći do kompromisnog rešenja.

- Situacija na KiM bila je na korak od ozbiljnih sukoba koje je planirala Priština, pritom lažno optužujući Beograd da on želi sukob i destabilizaciju Zapadnog Balkana.

Ova dvodnevna agonija i ozbiljna kriza u koju nas je sve gurnuo Kurti pokazuju sve razmere militantnosti tog čoveka, koliko je on opasan, ali i to da pretnja Srbima na severu KiM ne prestaje. NJihov plan je bio da upadnu i da se obračunavaju sa srpskim narodom, koji je branio pravo na slobodu kretanja i na opstanak - rekao je Petković, i ukazao da je sve što se dešavalo u nedelju bilo režirano mnogo ranije, uključujući i medijski rat plasiranja lažnih vesti, među kojima je bila i dezinformacija da je Vojska Srbije ušla na Kosovo.

Petković je još jednom uputio molbu zemljama Kvinte da se nastave razgovori kako bi se u Briselu došlo do kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. I predsednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je srpski narod bio uplašen za goli život i zahvalio predsedniku Vučiću što je pozivao na mir.

Nekadašnji ambasador Branko Branković kaže za "Novosti" da su poslednje događaje na Kosovu "režirale" SAD i pojedine evropske zemlje sa ciljem da se skrene pažnja sa Ukrajine, gde Vašington i evropska politika poltronstva američkim ciljevima trpe ozbiljne udarce:

- Nema opasnosti od otvorenog oružanog sukoba jer to ne odgovara ni SAD. Znaju oni da Srbija može stvar vojno da reši, a to bi značio još jedan strateško-politički poraz SAD, ali i Evrope. Odlaganje primene odluke o srpskim dokumentima je prvi korak ka potpunom odustajanju od ove ideje Kurtija, barem dok se ne reši stvar sa Ukrajinom.

I bivši diplomata Zoran Milivojević poručio je da je jasno da je Vašington gazda u Prištini i da su u njegovim rukama i "nož i pogača".

RUSIJA DA NAM ISPORUČI ORUŽJE? U slučaju potrebe, Rusija može dostaviti Srbiji neko naoružanje ako Beograd zatraži pomoć od Moskve - smatra Vladimir DŽabarov, prvi zamenik predsednika odbora za međunarodna pitanja Saveta Federacije Rusije. On je istovremeno izrazio nadu da "do toga neće doći". Po njegovom mišljenju, zaoštravanje situacije oko Srbije je odraz želje Zapada da se osveti srpskom lideru Aleksandru Vučiću "za njegov oštar stav o nepridruživanju antiruskim sankcijama".

DIPLOMATIJA REŠENJE Ministar spoljnih poslova Kipra Janis Kasulidis ocenio je juče posle sastanka sa srpskim šefom diplomatije Nikolom Selakovićem da su incidenti u Kosovskoj Mitrovici pokazali da je iskra više nego dovoljna "da se region zapali". On je ponovio da Kipar ne priznaje Kosovo. Dvojica sagovornika saglasila su se da je krizu najbolje rešavati diplomatskim putem.

SANČEZ: PRIZNAVANJE KOSOVA NEPRIHVATLJIVO

Priznavanjem nezavisnosti Kosova prekršeno je međunarodno pravo i Madrid to ne može da prihvati. Mislimo da je to jednostrano proglašenje nezavisnosti. Kažemo to uz sve poštovanje koje imamo prema albanskom narodu - poručio je juče španski premijer Pedro Sančez na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskim premijerom Edijem Ramom.

Sančez je dodao da je normalno da postoje neslaganja između dve prijateljske zemlje, kao što su Španija i Albanija, i istakao da u ovom slučaju postoji neslaganje u vezi sa priznavanjem Kosova. Sančez je poručio da to ne znači da, u kontekstu evropskih integracija, Španija ne promoviše dijalog između Beograda i Prištine.

Rama je juče pozdravio to što je Priština odložila primenu odluke o reciprocitetu, za koji je inače rekao da je "njeno pravo" i poručio da ovakve situacije pokazuju zašto je potreban "Otvoreni Balkan".

KREMLJ: POŠTUJTE PRAVA SRBA, POKAŽITE OPREZNOST

Nakon upozorenja Ministarstva inostranih poslova Rusije da Priština vuče korake u cilju proterivanja Srba sa KiM, juče se oglasio i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je poručio da Moskva "apsolutno podržava Srbiju kada je reč o aktuelnoj situaciji sa nepriznatim Kosovom i da smatra da su potezi Prištine prema Srbima koji žive na severu pokrajine neosnovani".

Portparol Kremlja je rekao da Moskva smatra da zapadne zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova moraju da upotrebe sav svoj uticaj kako bi upozorile vlasti u pokrajini da ne preduzimaju nikakve nepromišljene korake koji mogu dovesti do dalje eskalacije napetosti. On je dodao da je sada uspelo da se izbegne zaoštravanje i da je situacija samo odložena za mesec dana, te da je zato veoma važno pokazati opreznost sa svih strana.

- Moskva traži da budu poštovana prava Srba koji žive na Kosovu. Podržavamo miroljubivu, konstruktivnu poziciju Beograda u tom kontekstu, pozive na mir i konstruktivizam koje je izneo predsednik Srbije - poručio je Peskov.

Oglasio se i predsedavajući Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin, koji je za sukob na administrativnoj liniji Srbije i samoproglašene republike Kosovo okrivio SAD, čiji je cilj, kako je rekao, slabljenje pojedinih zemalja koje izražavaju nezavisan stav.

TENZIJE NA SEVERU KOSOVU TEMA I U NARODNOJ SKUPŠTINI

ZAVETNICI: PREISPITATI SPORAZUME

Situacija na severu Kosova juče je bila tema i u Skupštini Srbije. Poslanici vladajuće većine u novom sazivu pružili su podršku državnom rukovodstvu u borbi za odbranu Srba na KiM, a našim sunarodnicima poručili da veruju Beogradu i predsedniku Vučiću.

Opozicija je imala nešto drugačije viđenje kako treba nastaviti državnu politiku kada je reč o južnoj srpskoj pokrajini, pa je tako lider Dveri Boško Obradović najavio da će ova stranka tražiti pokretanje rasprave u Skupštini o aktuelnoj situaciji na KiM. Dveri se zalažu i za posebnu sednicu na temu Rezolucije Evropskog parlamenta koja, kako je rekao Obradović, uslovljava Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i uvede sankcije Rusiji.



Šefica poslaničkog kluba Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da će ta stranka insistirati da se u parlamentu preispitaju svi sporazumi koji su potpisani sa Prištinom u Briselu.

Lider Nove DSS Miloš Jovanović naveo je da će se poslednja dešavanja na KiM ponoviti, zbog čega je, ističe, važno da promenimo našu postavku kosovske politike, kako bismo i Evropljanima i međunarodnoj zajednici jasno rekli da nije opcija da se predamo i da moraju da nađu kompromisno rešenje.

PORTPAROL EU PETER STANO SE KONAČNO PROBUDIO

IZ BRISELA POZIV NA SASTANAK

EVROPSKA unija pozvala je Beograd i Prištinu na sastanak u Briselu, poručio je juče portparol Unije Peter Stano. Iz Brisela su pozvali umešane strane da ostanu mirne i naglasili da moraju da prestanu sve "nekoordinisane i jednostrane akcije" kojima se ugrožavaju stabilnost i bezbednost na terenu i ometa sloboda kretanja.

- Nakon što je Kosovo prihvatilo zahteve evropskog visokog predstavnika Đuzepa Borelja i SAD da odloži planirane mere u vezi sa registarskim tablicama i ličnim kartama, uz uslov da se uklone sve barijere, EU je pozvala obe strane da se sastanu u Briselu da razgovaraju o putu ka napretku - rekao je Stano.

ALEKSANDAR VULIN

BRISEL DA OSNUJE ZSO

Ne očekujem od Prištine ništa. Od EU očekujem da već jednom formira Zajednicu srpskih opština. Da te zajednice nije bilo u sporazumu, ne bi sporazuma ni bilo. Uključivanje američkog ambasadora u Prištini, koji je uticao na odlaganje primene jednostrane odluke o srpskim dokumentima, vidim kao delimičnu adekvatnu reakciju međunarodne zajednice.

Očekujem da SAD nastave da koriste svoj uticaj za dobro, odnosno da urazume Kurtija i da se do rešenja dođe. Kurti je političar malih dometa, sa nepredvidivim potezima, koji pokušava mržnjom prema Srbima da se dodvori svom biračkom telu. Za svoj potez dobio je negde "zeleno svetlo", ne bi on to sam, nije samostalniji ni od Tačija ni od Haradinaja. A onda je dobio i "crveno svetlo" - rekao je juče ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

MILORAD DODIK

NEĆE BITI "OLUJE"

Jednostrani i neodgovorni potezi Kurtija ugrozili su bezbednost Srba na Kosovu. Srbija po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ima pravo da brani njihovu bezbednost - ocenio je Milorad Dodik, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine.

On je na "Tviteru" naveo da "u Republici Srpskoj u potpunosti i snažno podržavaju rukovodstvo Srbije u naporima da deeskalira situaciju i dijalogom nađe mirno rešenje i tako zaštiti prava srpskog naroda":

- Potpuno je jasno da se prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i prava u Republici Srpskoj, krše pod političkim pritiscima i da međunarodna zajednica i dalje primenjuje dvostruke standarde kada su Srbi u pitanju. Sve je to isto kao i u prošlosti, ali ono što je različito jeste da se Srbima više nikad neće desiti "Oluje" bilo gde.

ĐUZEP BORELJ

NASTAVITI DIJALOG

Šef diplomatije EU Đuzep Borelj pozdravio je odluku vlasti u Prištini da odloži primenu mera tzv. reciprociteta i pozvao obe strane da sva otvorena pitanja rešavaju kroz dijalog kojem posreduje Unija.

- Očekujem i da se sve barikade hitno uklone. Sva otvorena pitanja treba rešavati kroz dijalog kome posreduje EU i treba se fokusirati na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova.

IVICA DAČIĆ

PODRŠKA VUČIĆU

PREDSEDNIK SPS Ivica Dačić izrazio je juče punu podršku državnom rukovodstvu i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za, kako je kazao, borbu koja se vodi za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Opet smo svedoci jednostranih poteza Prištine koja ne poštuje nijedan dogovor. Pokazalo se da su oni glavni faktor nestabilnosti. Iskazujem punu podršku predsedniku Vučiću da u danima koji su pred nama vodi uspešnu diplomatsku borbu.

MILAN KNEŽEVIĆ

NISMO SLEPI

Da je Srbija uvela sankcije Rusiji i proglasila Azov za Crveni krst, Aleksandar Vučić bi dobio Nobelovu nagradu, a Kurti bi glumio novog DŽejmsa Bonda. U Srbiji se danas brani međunarodno pravo. Ne možete podržavati Ukrajinu, a napadati Srbiju.

Izvinite što nismo slepi - naveo je juče na "Tviteru" jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, komentarišući tenzije na severu Kosova i Metohije.

NIKOS DENDIJAS

STABILNOST JE KLJUČNA

Grčki mnistar spoljnih poslova Nikos Dendijas je povodom poslednjih dešavanja na KiM poručio da su potrebni oprez i poštovanje međunarodnog prava i naglasio da će Atina učiniti sve da olakša Beogradu i Prištini da reše nesuglasice.

- Stabilnost i bezbednost u širem regionu od apsolutnog interesa za Grčku. Beograd i Priština treba da razgovaraju i rešavaju nesuglasice i mi ćemo učiniti sve da olakšamo taj proces.