Anđelković: Kurti je znao da će Srbi izaći na barikade, očekivao je da dođe do incidenata, kako bi mogao da napadne Beograd i optuži Srbiju za sve! (VIDEO)

Velika je stvar što su incidentni izbegnuti i što su se Srbi ponašali dostojanstveno, rekao je za PINK Zoran Anđelković bivši predsednik Izvršnog veća Kosova.

Kaže da nisu u pitanju samo lične karte i tablice, dodaje da je posredi demostracija sile od strane Prištine.

- I pre ovoga smo imali stotine ekscesa protiv Srba, koji su pokazali da neće da dozvole da ih neko omalovažava. Kurti je znao da će Srbi da izađu, on je očekivao da dođe do incidenata, odgovaralo bi mu da dođe do puštakaranja, i da napadne Beograd i optuži Srbiju - rekao je Anđelković.

Demo Beriša, predstavnik Matice Albanaca Srbije, rekao je da je ovo bila do sada jedna od najrizičnijih situacija koje su se dešavale.

- Preključe je postavljeno 11 barikada, Srbi su bili pod sirenom 5 sati i 90 posto Srba je napustilo severni deo Mitrovice i otišlo u druge opštine, govori o tome da su bili spremni da spašavaju svoj život – rekao je Beriša.

Kako kaže, ni po čemu ova situacija nije trebalo da dođe na ovaj nivo. Dodaje da je trebalo da dođe do čišćenja severa.

Anđelković je rekao da je Kurtiju i Južnoj Mitrovici je bilo stalo da za prvi talas reše makar Severnu Mitrovicu.

- Hteli su da u prvu ruku zauznu makar to. Čekalo se da krenu naoružani na sever Mitrovice. Sati i sati su prošli pre nego što je KFOR reagovao. Zato je komunikacija jako bitna – rekao je Anđelković.

Kako kaže, Amerika je pokazala da, kada želi da reši neku situaciju, ima i način i snagu i uticaj da to uradi.

Beriša je rekao da treba odati priznanje i ministru inostranih poslova Turske koji se angažovao oko te situacije.

- Diplomatija Srbije kada je u pitanju Kosovo treba da se okrene malo više Americi, jer se pokazalo da oni mogu da utiču na dalji tok - rekao je Neriša.

