JASNA PORUKA! Stoltenberg poručio Kurtiju da izbegava jednostrane akcije

Stoletenberg je na Tviteru istakao značaj prisustva Misije Kfora na Kosovu. On je pozvao na suzdržanost i uputio podršku nastavku dijaloga.

"Pričao sam sa Kurtijem o nedavnim tenzijama na Kosovu i kontinuiranom značaju naše Misije Kfor. Sve strane moraju da zadrže smirenost, izbegavaju jednostrane akcije i podržavaju dijalog uz posredovanje EU", istakao je on.

Stoltenberg je poručio da ostaje u kontaktu i sa Prištinom i sa Beogradom.

Spoke to @albinkurti about the recent tensions in #Kosovo & the continued importance of our @NATO_KFOR mission. All sides must maintain calm, avoid unilateral actions & support EU-mediated dialogue. I remain in close contact w/both Pristina & Belgrade.