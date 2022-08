PALMA: MI SE ZALAŽEMO ZA KONTNUITET, A TO SU MIR, STABILNOST, EKONOMSKA SIGURNOST I MEĐUNARODNA POPULARNOST

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati dr Vladimira Orlića za predsednika Skupštine Srbije zato što on predstavlja kontinuitet politike koju podržava Jedinstvena Srbija, a to je donošenje zakona u srpskom parlamentu koji su u interesu svih građana Srbije i to su mir, stabilnost, ekonomska sigurnost i međunarodna popularnost“, izjavio je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma.