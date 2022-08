ŽESTOKA PORUKA VUČIĆA: Nisam vam ja ni Milošević ni Tadić - NASTAVITE LI OVAKO, SUOČIĆETE SE SA DRUGAČIJOM SRBIJOM

Vučić je rekao da će otići u Brisel 18. avgusta, ali da ne očekuje ništa jer je "sve iscrpljeno" i ne zna o čemu bi razgovarao sa Aljbinom Kurtijem. Ističe da će za mir uvek da moli i kleči, ali da neće dozvoliti da se pređu granice i ugroze životi naših ljudi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je razgovarao sa brojnim svetskim liderima, uključujući Miroslava Lajčaka i Emanuela Makrona, o aktuelnoj situaciji na KiM.

- Prošli smo kroz teška 2-3 dana i imaćemo još teških dana. Prištinske vlasti jednostrano su preduzimale korake i, uz sve incidente, ljudi su relativno mirno živeli. Aljbin Kurti i njegova tzv. vlada svaki put dovede do nekih incidenata i uvek, manje ili više, dobije podršku Kvinte - rekao je Vučić.

Pojasnio je šta se u nedelju dogodilo na KiM, te objasnio da su se prištinske vlasti pozvale na sporazum iz 2011. godine koji je potpisao Borko Stefanović.

Dodaje da je danas Srbin Dejan Spahić uhapšen ni kriv ni dužan i to dok je prevozio lekove.

- Saznajemo da mu "pakuju" da su ga uhapsili jer je bio na barikadama. Suština problema je da neki u regionu vide priliku, kada postoji opšta histerija, da Srbiju prikopčaju uz Rusiju. Tada bi zapad nagrnuo na nas, a pojedini iz regiona bi ispunili svoje interese. To je suština i mi smo u teškoj situaciji - rekao je Vučić i dodao:

-Svi Srbi su na barikadama, jer se bore, a to drugi ne mogu da razumeju. Kurti ode pred predstavnike Kvinte i kaže da će da se bori protiv mafije i kriminala, protiv Srba na barikadama. Danas nisu upotrebili ROSU jedinice nego "task fors" kojim direktno komanduje Aljbin Kurti. Džavid Tahiri je komandovao, bukvalno su kidnapovali Srbina. Niti su javili, obavestili, na to nisu imali pravpo, NATO je morao da reaguje, a nije. Neki iz regiona misle da treba da iskoriste trenutak u kome postoji opšta histerija zbog Rusije i Ukrajine.

Dodaje da je najgori scenario u nedelju jedva izbegnut i da se plaši kako će se situacija nadalje razvijati.

Bili smo na korak do katastrofe!

Ističe da Srbija ima korektan odnos sa Kforom, te da Srbiji niko nije pretio. Kaže da će za mir uvek da "moli i kleči", ali kada neko pređe granice, ugrozi živote naših ljudi i misli da može da čini pogrom, to neće dozvoliti.

- U svakom slučaju, treba da razgovaramo, ali ne znam ni o čemu, iskreno. Sve je iscrpljeno i valjda vam je jasno gde se nalazimo - kaže Vučić.

"Od razgovora u Briselu ne očekujem ništa, ali ću na njih otići"

Od razgovora u Briselu 18. avgusta, kako kaže, ne očekuje ništa, ali će na njih otići. Dodaje da zapadu nije odgovarao sukob, ali "kada dođe stani-pani, Amerika će uvek podržati njih, svoje čedo".

- Ovo je njihovo čedo koje ljuljaju 25 godina - kaže Vučić.

"Nastavite li ovako, suočićete se sa drugačijom Srbijom"

Ističe da se celu noć i pola dana "mučio" da nagovori Srbe da uklone barikade, a da sve snage koje su Albanci skupili, nisu bile dovoljne da te barikade sklone.

Ponoviću ono što se mnogima ne sviđa: nisam ni Milošević ni Tadić, ne volim da gubim, nastavite li na ovakav način, pokušate li da napravite od Srbije ono što ste već probali, suočićete se sa drugačijom Srbijom i drugačijim odgovorom.

Kada je reč o godišnjici "Oluje" i situaciji u regionu, Vučić kaže da neki ljudi ne žele pijetet za žrtve, već pravnu legitimaciju za pare.

- Šta je Srbija skrivila? Kakve smo izjave davali? Bilo je glupih izjava poput one Vladimira Đukanovića, ali se na izjave Izetbegovića, recimo, ćuti. Naša politika treba da bude politika ispružene ruke Bošnjacima, a on neka priča šta hoće, mi se za rat ne spremamo - kaže Vučić.

"Ako nešto ide dobro u ovoj zemlji, ide ekonomija"

Najavio je otvaranje brojnih fabrika na jesen i Srbija, što se ekonomije tiče, "gura dobro, bolje od mnogih".

- Ako nešto ide dobro u ovoj zemlji, ide ekonomija. To su važne stvari, da ljudi mogu da osete boljitak, ali sada situaciju komplikuje odnos između SAD i Kine. Ukrajina, pritisci zbog sankcija, sve ovo nam otežava, a onda imamo i one koji jedva čekaju da nam natovare još neki kamen na leđa, kako bi Srbiju doveli dotle da bude toliko slaba da ne može da ugrozi nikoga. Mi ćemo ipak da čuvamo mir, da snažimo armiju da ne mogu da nam prete, a jačaćemo i ekonomiju, živećemo bolje i bićemo uspešniji. Za to nam je potrebno jedinstvo, da razumemo svoju poziciju i da radimo još više - kaže predsednik.

Kada je reč o formiranju vlade, Vučić kaže da je važno da se to desi, te da je u Skupštinu došla nova snaga. Dobro je, dodaje, da dođe i do podmlađivanja u najodgovornijoj partiji.

- Verujem da ćemo uspešno obaviti posao oko formiranja Vlade, a u interesu građana Srbije - zaključio je predsednik.