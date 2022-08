'SRBIJA NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA, TO VIŠE NIJE TEMA!' MILETIĆ ZA PINK: Kap je prelila čašu, Srbi na KiM više ne mogu da trpe sve što se dešava!

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije istakao je da niko istinski nije zainteresovan da ljudima na KiM pomogne, već su mnogi ambasadori koji se javljaju i pojavljuju, tu samo iz ličnih interesa.

- Oni su sve nervozniji, jer nemaju nikakav konkretan odgovor, niti može da ih bude. Srbija neće priznati nezavisnost, to više nije tema - dodao je Miletić.

U vremenu smo kada kriza preklapa krizu, a za to vreme, Kurti ima neke ishitrene odluke nestručnog političara, i to je jako opasno. Od kada je tu, imamo preko 2.000 nemira, objasnio je Miletić, dodajući da je kap prelila čašu, i da ljudi ne mogu da trpe sve što se dešava.

- Vidimo Kurtijevu strategiju, i ništa dobro ne možemo da očekujemo od njega - kaže Miletić.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online, kaže da su ljudi koji su u oružanim kosovskim i prištinskim snagama, ljudi koji su skinuli OVK uniformu i nastavili sa istim poslom, terorizmom... Kako kaže, komandanti su im ljudi koji su 1999. i 1998 napravili sva ona zla.

- Ne znam koliko javnost razume razmere svega, posebnu pažnju treba usmeriti na sve što je Vučić rekao. Situacija je još ozbiljnija i opasnija - rekao je Garić.

Kada je američki ambasador zaustavio Kurtija, i rekao da se odlože aktivnosti kakve je Kurti želeo, i kada je on to prihvatio, nerado, on i dalje, uprkos svemu, sprovodi ideju kakvu je imao kaže Garić.

- Kurti to radi uz saglasnost Zapada, i to što su ga privremeno zauszavili, ne znači da oni ne stoje iza toga, i to ne znači da oni neće slično narediti kroz mesec, dva - rekao je Garić.

Kako kaže, Srbi su dovedeni do zida, i rešeni su da stanu na put svim prištinskim napadima.

- Albanci se ne zaustavljaju, oni su sinoć bili na ulicama, zaustavljali saobraćaj, pretili ljudima uz rečenice "Vidimo se za mesec dana" - kaže Garić.

