GODINU DANA OD KADA NAS JE NAPUSTIO VELIKI MIROSLAV LAZANSKI: Evo kako je govorio o ključnim pitanjima koja su potresala ceo svet 2020. godine

Pre godinu dana, 3. avgusta 2021. godine, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo u svojoj 71. godini. Lazanski je preminuo u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara.

Ovako je Njegova ekselencija, ambasador Srbije u Rusiji svojevremeno govorio za medije tokom 2020. godine o ključnim pitanjima koje su potresala, ne samo Srbiju, već i ceo svet. Sa Njegovom ekselencijom, ambasadorom Srbije u RF, Miroslavom Lazanskim razgovarali smo o njegovim novim profesionalnim izazovima, Rusiji, korona virusu, oružju i mnogim drugim temama. Najvažnije je sigurno - Srbija može računati na rusku podršku.

Na pitanje o ambasadorskoj funkciji na koju je stupio od oktobra 2019. godine. i šta je za njega bio najveći izazov na novoj funkciji, ambasador Lazanski odgovorio je:

- Svaki dan je, na neki način, izazov. Ima jako mnogo posla, koji je delimično administrativne prirode, a i u smislu ostvarivanja kontakata. Odnosi između Rusije i Srbije su na najvišem mogućem nivou. Nikad bolji nisu bili u istoriji, a to onda povlači i jedan potpuni angažman i ambasadora i celog diplomatsko-konzularnog osoblja koje radi u ambasadi Srbije u Moskvi. Nema opuštanja. Delegacije dolaze i odlaze, imamo zasedanje određenih međuvladinih resora, konsultacije po mnogim pitanjima, dogovore oko dolazaka naših političara u Rusiji ili ruskih političara u Srbiju... Stalno imate neku vrstu angažovanja. Najveći izazovi su kad predsednik Vučić dolazi u Moskvu. On je imao više sastanaka i susreta sa predsednikom Putinom, a to je za svakog diplomatu najveći izazov, tj. organizacija te posete i da svi budu zadovoljni.

Kakav je život u Rusiji - pitanje koje zanima svakog Srbina, a evo kako je to Lazanski sročio i objasnio za portal SrbijaDanas.

- Imate u Moskvi oko 70.000 restorana, kafića toliko da im se ne zna broja. Mladi ljudi se oblače kao ljudi na zapadu. Kancelarije su osvetljene cele noći, a Moskva je inače najosvetljeniji grad na svetu, Las Vegas nije ništa u odnosu na Moskvu. Kako su oni sredili fasade i ulice za Svetsko prvenstvo u fudbalu, to je stvarno fenomenalno. Grad je besprekorno čist. Nisam video nijedan bačeni papirić ili plastičnu flašu. Imaju 200.000 komunalaca. Nisam video kontejner napolju, ne znam gde skupljaju smeće. Travnjaci su fino podšišani, semafori rade, nema nijednog oborenog saobraćajnog znaka. Pre 30 ili 40 godina automobili su divljali i išli 120 km/h kroz grad, a sad je to ograničeno i sve je pod kamerama i niko ne može da divlja na putu, inače će odmah ostati bez vozačke dozvole. Najvažnije je da je Moskva bezbedan grad. Vi možete da trčite noću Gorki parkom, da šetate pored reke Moskve i da ste apsolutno sigurni da vas niko neće napasti. Apsoulutno bezbedan grad.

Ja nisam stigao da putujem mnogo po unutrašnjosti Rusije, ali život u Moskvi je stvarno lep. Moskva je grad od, neki kažu, 20 miliona stanovnika. Grad koji se neprekidno razvija. Početkom '80-ih godina, od aerdoroma Šeremetjevo do prvih predgrađa Moskve, imali ste kilometre njiva, oranica i nenaseljenog područja. Sad je sve spojeno. Imate novi grad između Moskve i Šeremetjeva, Himki koji ima više od 500.000 stanovnika. Moskva je jedan takav urbani centar koji je spojio sve osobine Njujorka, Londona, Milana i Pariza. Moskva siti po arhitekturi liči na Dubai ili Menhetn, gde su ljudi sličnih navika (svi hodaju sa kafom za poneti u rukama, mnogo je ruskih japija, čak poslovni ljudi voze električne romobile).

Na pitanje kakva je razlika između Rusa i Srba, Lazanski objašnjava da smo mi, Srbi, mnogo bučniji.

- Kod nas je galama i na ulici i u restoranu. U njihovim restoranima nemate glasnu muziku, kao u našim gde se sve ori. Kod Rusa je sve diskretno. Oni su u javnom prevozu vrlo disciplinovani. Nemate da se zaustavi autobus, pa svi grunu na prednja ili zadnja vrata. Tamo je red i svi čekaju u redu. Niko ne ide preko reda jer se to smatra nezamislivim. Red je i u metrou, autobusu, trolejbusu... Slavenske su duše kao i mi, te imamo vrlo sličaj dijapazon raspoloženja, od vrlo veselog do tužnog. Prema nama su svi Rusi jako otvoreni i vrlo prijateljski. Privilegija je biti diplomata u Moskvi jer ste na prijateljskom terenu. Vašu zemlju tretiraju kao srodnu, prijateljsku i to je ono što je početna prednost za svakog ko se bavi diplomatskim poslom. Život u Moskvi je zanimljiv zato što centar Moskve, kao Menhetn, nikad ne spava. Pozorišta, bioskopi, predstave, zabavni parkovi... Sad je bila izložba Dalijevih dela. To je fenomenalan grad, a sa svakim možete otvoreno da popričate, svaki građanin će vam se naći na usluzi kada čuje da ste iz Srbije i to sa smeškom. Ljudi nisu otuđeni.

Korona virus, borbe i razlike između Srbije i Rusije

Lazanski je govorio da se Vlada Srbije odgovorno bori sa korona virusom. Da smo se dobro postavili i treba odati priznanje Vladi Srbije i predsedniku.

- Ne smemo podleći panici, nismo kukavice, ali smo ponekad podložni masovnoj histeriji i euforiji i pozitivno i negativno. U tom smislu, mislim da predsednik i Vlada rade dobru stvar i da upozoravaju da se preko društvenih mreža ne širi panika. Srbija ima i snage i sredstava da sa korona virusom izađe na kraj. Samo moramo postupati odgovorno - govorio je Lazanski.

O teoriji zavere, pričama koje kruže o tome da je korona virus "biološki rat" Lazanski je pričao da to, iskreno rečeno, ne zna. To se proširilo po celom svetu, a da je zahvatio samo dve ili tri zemlje ciljano, kao na početku Kinu i Iran, onda bismo mogli da špekulišemo.

- Biološki rat jeste jedna vrsta najpodmuklijeg rata jer je teško razlikovati virus koji je nastao prirodnim putem od onog koji je nastao u laboratoriji. Svetska javnost je vrlo alergična na biološko oružje i ono izaziva animozitet kod ljudi. Mi čak u ovom času ne znamo kako je došlo do prvog obolelog - objasnio je svojevremeno Lazanski za naš portal.

Na goruće pitanje u Srbiji, Lazanski je imao samo reči hvale na rad Srbije, i reči podrške koju nam je Rusija upućivala.

- Rusija kaže da insistira na Rezoluciji 1244, ali i na dogovoru Beograda i Prištine. Dakle, Rusija je rekla da će prihvatiti svaki dogovor Beograda i Prištine - govorio je Lazanski.

Najuboitija oružja Rusije

Miroslav Lazanski, pretprošle godine je za portal SrbijaDanas govorio i o modernizaciji i jačem naoružanju vojske Rusije.

- Rusi razvijaju hipersonično oružje, to su brzine od 8 do 9 maha i time oni asimetrično odgovaraju Amerikancima. Zapad nema rakete brzina koje su Rusi dostigli i već uveli u operativnu upotrebu.

"Kindžal" je raketa koja već postoji u operativnoj upotrebi na jugu Rusije.



- To Amerikanci nemaju i Rusi su odlučili odlučili da u trci u naoružanju ne odgovaraju sistem po sistem, već odgovaraju sa jeftinijim sistemom, ali koji je u nekim tehnološkim sferama bolji od konkurenata na zapadu. Razvijaće ta hipersonična oružja nulte preciznosti i neće odgovarati na trku u naoružanju u oblastima u kojim Amerikanci nameću tu trku. Rusi su javno rekli da ih niko nije dostigao u domenu hipersoničnog oružja - pričao je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski.

