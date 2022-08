BOKAN UOČI GODIŠNJICE ''OLUJE'': Najveći problem je taj, što se Hrvati nikada nisu POKAJALI! Nepokajanje i LAŽ su ušle u njihov narativ, tome uče decu!

Sutra se navršava 27. godina od operacije "Oluja", zločina koji niko nikada neće zaboraviti. U vojnoj akciji hrvatske vojske avgusta 1995. ubijeno je skoro 2.000, a proterano više od 250 hiljada Srba.

Reditelj Dragoslav Bokan kaže da ćemo se pred Bogom suočiti sa svim stvarima koje smo radili, pa tako i oni koji su učestvovali u ''Oluji''. Kako dodaje, njihov najveći problem je, kako kaže taj, jer se nikada nisu pokajali.

- Oni prihvataju model, po kom je Jasenovac igraonica, mesto gde su stradali Hrvati... To nepokajanje i laž su ušle u njihov narativ, i to je veliki problem. Hrvati su bezdušni, oni gledaju realne fotografije sa decom, gde bi i kamen zaplakao da ih vidi... Jadni, bosi, sa vidljivim rebrima... Oni to gledaju bezdušno i ismevaju se sa nama kada o tom zločinu govorimo na najblaži mogući način... Oni tim lažima uče decu - dodao je Bokan.

Konferencija je samo potvrdila da pokajanje ne postoji, dodao je Bokan.

- I te medicinske sestre koje su ubijale decu su predstavljene kao neke prosvetiteljke. Oni se služe komunizmom, govore da smo mi fašisti. Martinović je kriv za svoje stradanje... - navodi Bokan.

Nama ne treba da neko bude na srpskoj strani, već na strani pravde i dece koja su stradala. Deca nisu bila kriva ni za šta, bila su kriva samo zato što imaju srpsko ime i prezime, dodao je on.

Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost UAE kaže da je predsednik Srbije juče lepo rekao da sa Srbijom niko ne može da se igra, i svako ko to misli da može, grdno se vara.

- Na čelu srpske vojske su odgovorni i racionalni srpski oficiri, koji odlično poznaju stvari - dodao je Tomić.

- Oni će zbog svojih veza koje su dobili na KiM, oni žele da naprave neku vrstu sinergije, kao da mi nećemo moći da se odbranimo, a mi, ne samo da ćemo se odbraniti, nego ćemo i pobediti, kako je Vučić rekao - nastavio je Tomić.

Kako je dodao, za razliku od pređašnjih vremena, Srbija zna šta radi.

Miodrag Linta, predsdnik Saveza Srba iz regiona, kaže da je "Oluja" zločin koji traje punih 27. godina. Kako dodaje, tada je proterano preko 250.000 Srba, i brojne su činjenice koje pokazuju da je u pitanju udruženi zločinački poduhvat.

- Cilj je bio stematski progon, ubijanje, uništavanje svega što je srpsko. Od tada do danas videli smo mnogo dokaza... Za tako masovan zločin imamo samo dve pravosnažne presude - objasnio je Linta, dodajući da je važno što je i naše Tužilaštvo počelo da se bavi temom "Oluje".

