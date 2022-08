ŠUVAKOVIĆ O SLUČAJU ĐORĐA MARTINOVIĆA: Navodi, da je nesrećni čovek sam sebe silovao SU SRAMNI! TO JE NOVI ZLOČIN NAD NJIM! (VIDEO)

Prof. dr Uroš Šuvaković komentarisao je laži i navode da je Đorđe Martinović 1985. godine na Kosovu i Metohiji sam sebe silovao, nazivajući to novim zločinom nad nesrećnim čovekom kao i strahotom kakva se ne pamti.

- Taj čovek je radio u Gnjilanu kao građansko lice, gde je popodne išao da obrađuje svoju njivu, gde su ga tri Albanca omamila, i sa štapom na kom je bila staklena flaša, koju su mu gurnuli od anusa pa sve do rebara - rekao je on.

Распеће Ђорђа Мартиновића 1. маја 1985. године. Слика академика Миђе Поповића.



Ђорђе Мартиновић је Србин са Косова и Метохије, који је 1985. свирепо мучен набијањем на колац на чијем је врху била полулитарска стаклена флаша.⤵️ pic.twitter.com/9tu2xtIFmk — 🇷🇸 Срђан Катић 🇷🇺 (@a_sharpshooter) 21. април 2022.

Stane Dolanc je, kako Šuvaković kaže, to pokušao da zataška i sakrije.

- Oficira JNA su naterali da ubedi porodicu da je on to sam uradio, međutim čak i strani, ali i naši eksperti su utvrdili da je nemoguće da to čovek uradi sam. Čovek je bio ogromna žrtva, a ono što je tačno, je da je taj zločin Srbe podigao na noge - rekao je Šuvaković.

Dejan Mastilović, direktor izdavačke kuće Filip Višnjić, kaže da Bakir Izetbegović vraća devedesete godine u BiH, sa željom da pokrene novi rat, jer je jedan izgubio.

- Ništa nije neobično od te familije. On i njegov otac ubijali su na Markalama jedan i dva svoj narod, samo da bi rekli da su to uradili Srbi, i da bi dobili neke poene - priča Mastilović.

