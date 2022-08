'SRBI NISU IMALI VREMENA DA POKUPE GAĆE' Jeziv govor Franje Tuđmana o cilju 'Oluje' DA SE NAJEŽIŠ!

Na jučerašnji dan, pre 27 godina, napadom na Knin u zoru počeo je dugo pripremani egzodus Srba iz Krajine, najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata, tokom kojeg je, uz prećutnu saglasnost međunarodne zajednice, sa svojih vekovnih ognjišta proterano više od 250.000 ljudi, 1.881 ubijen i nestao, a srpske kuće i crkve popaljene.

I dok Hrvatska danas slavi, jedan deo njihovih medija je imao bar toliko obraza, nakon skkandaloznih tesktova, tvrdnji i laži, upućenih na adresu jednog naroda nad kojim je izvršen najstrašniji zločin, da podseti na zločinačku prirodu svega što se dešavalo u tadašnjoj Republici Srpskoj Krajini tokom avgusta 1995. godine.

– Tokom vremena donekle se zaboravio i čuveni govor Franje Tuđmana čija je politika sigurno suodgovorna za zločine koji su se događali nad Srbima - piše u tekstu objavljenom na sajtu, a zatim podsećaju na zlokobne Tuđmanove reči sa Kninske tvrđave izgovorene 26. avgusta 1995. kada su kolone sa 200.000 Srba već napuštale Hrvatsku na traktorima, ostavljajući svoje domove:

– Ovde u Kninu govorili su da imaju tri srpska mora, ovde u Kninu spremali su se za dugotrajno ratovanje, kovali su svoj novac, a onda pod snagom hrvatske vojske, pod mudrošću naših odluka i našeg rukovodstva, nestali su za dva, tri dana. Kao što rekoh, nisu imali vremena da pokupe ni svoje prljave pare, devize niti gaće – rekao je Tuđman tada u svom skandaloznom govoru u Kninu, a Indeks podseća na ove riječi.

- Tuđman na još jednom mestu u govoru pominje "nestanak Srba", ali ovog puta u kontekstu cilja da se njihovo prisustvo na prostorima Krajine izbriše "kao da ga nikada nije ni bilo".

– Šta je to bilo istorijsko da je Knin bio takav užas antihrvatski koji ih je doveo do toga da i 90-te započnu borbu protiv samostalne, demokratske Hrvatske, ali evo koji ih je doveo i do toga da neslavno nestanu iz Knina i iz ovih krajeva kao da ih nikada nije ni bilo.

Navodeći ove Tuđmanove reči, novinari portala Indeks napominju da se u Hrvatskoj malo ko bavi žrtvama "Oluje" i odgovornošću hrvatske države za te žrtve, pitajući se "kako smo uopšte došli do toga da ima mesta samo za jednu jedinu istinu o Oluji kao veličanstvenoj i čistoj pobedi, iako činjenice govore da Hrvatska tu nije bila potpuno čista".

