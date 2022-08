VUČIĆ JE ZA HRVATSKE POLITIČARE SUPERMEN! U Hrvatskoj se plaše uspona Srbije

Napadi na predsednika Aleksandra Vučića dolaze iz Hrvatske, jer se u toj zemlji plaše uspona Srbije, a time i prikrivaju sopstvenu nesposobnost, kaže poslanik SNS Goran Vesić.

"Kada ljudi u Hrvatskoj vide kako se Vučić nosi sa krizom u Ukrajini, kako je rešio problem sa vakcinama, izgradio tri kovid bonice...Narod u Hrvatskoj smatra da je Vučić za njihove političare Supermen, što je inače i tačno", rekao je Vesić.

Jedan od razloga za napade na predsednika Srbije je, kaže, i taj što ih je podsetio na Jasenovac, a za to su, dodaje Vesić, sami krivi.

“Da su pustili predsednika Srbije da položi cveće na spomenik jasenovačkim žrtvama i da znaju za red, zajedno sa Vučićem to je trebao da uradi i predsednik Hrvatske, i to bi bilo jedino normalno i ispravno”, rekao je Vesić za Hepi.

Umesto toga, podseća, u Hrvatskoj su Vučiću zabraniti da poseti Jasenovac, čime su u svetu ponovo pokrenuli tu temu.

“Sada se ceo svet pita zašto je jednom predsedniku zabranjeno da poseti koncentracioni logor, gde je stradao njegov narod. Da su se ponašali civilizovano i normalno, danas se o tome ne bi pričalo”, konstatovao je Vesić.

Dodaje da je Vučić kriv i kada podseća na zločine u “Oluji”, navodeći da kada govorimo o tim zločinima, mi ne kažemo da ih je počinio hrvatski narod, već ljudi koji imaju ime i prezime.

“Pilot koji je ubijao žene i decu na Petrovačkoj cesti ima ime i prezime, zna se gde živi i on treba da odgovara za to, kao i onaj koji mu je dao to naređenje, a ne da odgovara čitav narod. Svuda u svetu se za to odgovara, i on će morati da odgovara”, rekao je Vesić.

Vučića napadaju zato što ne želi da ćuti o zločinima u “Oluji”, o Jasenovcu, zato što je Srbija uspešnija od Hrvatske i sigurnim koracima postaje najjača sila u regionu, zaključio je Vesić.