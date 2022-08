Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević istakao je da je život građana ima neraskidivu vezu sa rekom na kojoj su ti gradovi nastajali, a Novi Sad je jedan od njih.

-Gradovi treba da nastave svoj suživot sa prirodom, zato me i raduje činjenica da “Vode Vojvodine” pored redovnih aktivnosti su smogli snage i imaju kapacitete da pomognu našem Ministarstvu unutrašnjih poslova, da policija bude opremljenija i ima bolje uslove da se stara, nadzire, kontroliše, ali i sankcioniše one koji zloupotrebljavaju one koji krše prava na rekama, kao i da se bore protiv šverca i kriminala na rekama. Riblji fond je nešto što pripada svima nama i nije neiscrpljiv, i isto tako moramo da ga čuvamo- istakao je gradonačelnik.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je MUP ponosan na saradnji, te da bez te pomoći ni policija ne bi bila uspešna.

– Novi Sad je uvek bio uz nas i na tome sam iskreno zahvalan. Jedinica za reke, koja je formirana u aprilu ove godine, već do sada je dala odlične rezultate. Od tada do danas mi smo zaplenili 50 tona nafte, razbili nekoliko organizovanih kriminalnih grupa koje su se bavile švercom akcizne robe, učestvovali u zapleni 50 tona cigareta koje je trebalo da budu prošvercovane, kao i brod na kojem su bile prenošene, i to je najveća zaplena u istoriji borbe protiv šverca cigareta na našim rekama. Dunav ima da bude bezbedan, Dunav je koridor kao što je i auto-put. Ne može nijedno vozilo na Dunavu da bude bez registracije, ne može niko da divlja i ugrožava živote drugih u toku kupališne sezone- napomenuo je Vulin.

Ministar je naglasio da Jedinica za reke ima zadatak da se bori protiv šverca, ali i da Dunav, Savu i Tisu učini bezbednim. On je najavio i veće prisustvo policije na rekama.

-Vode Vojvodine su u nizu akcija kroz koje smo sarađivali i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uspeli tokom ove godine uspeli da napišemo 50 prijava protiv lica koje smo podneli Tužilaštvu zbog prekršaja i krivičnih dela koje su činili na vodama koje kontrolišu Vode Vojvodine. Moram da istaknem i saradnju koju imamo sa Gradom Novim Sadom i da se zahvalim gradonačelniku Vučeviću na promociji “Vode Vojvodine” i dizanju svesti građana Novog Sada, što se tiče zaštite reka i ribljeg fonda. Saradnja sa MUP je danas krunisana ovom donacijom, sigurna sam da će nam policijska uprava pomoći u sprečavanju krivičnih dela i ostvarenju naših ciljeva- rekao je Kružević.

