'GRANICA JE ODAVNO PREĐENA!' Miletović: Mediji koji su u rovovima i taborima, zloupotrebili su lične podatke predsednika Srbije!

Objavljivanje ličnih podataka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavlja zadiranje u privatnost, ali nažalost uopšte ne iznenađuje, rekla je za PINK novinarka Olivera Miletović.

Komentarišući to što je list Danas objavio lične podatke predsednika Srbije, Miletović je rekla da je granica odavno pređena.

- To svakako predstavalja zadiranje u privatnost, ali me uopšte ne iznenađuje – rekla je Miletović.

Kako kaže, to je loša slika medija koji su u rovovima i taborima, a kako dodaje, predstavlja zloupotrebu pre svega.

Vujičić kaže da je u pitanju provokacija, da se bave time, jer nemaju čime da se bave.

- Ozbiljne novine to ne rade, ali eto oni to rade. To ne sme da se dešava. To su zaštićeni podaci, telefoni su zaštićeni i novinara, a kamoli predsednika države – rekao je Vujičić.

Miletović kaže da je to tema o kojoj prosto nema mesta polemisanju.

Kada je u pitanju afera koja se dogodila u Univerzitetu u Kragujevcu, gde je uhapšen dekan zbog izdavanja lažnih diploma, Miletović je rekla da je kupovine diploma, lažnih doktoranata, bilo oduvek.

- Nisam nešto previse iznenađena, imali smo tih afera i ranije – rekla je

Vujičić kaže da oni Šumadiji nanose najveću štetu, dodaje da je jako ružno čuti i govoriti, malo malo, kako kaže, pa se čuje da se u Kragujevcu tako nešto dogodilo.

Miletović kaže da nije retko ni za ljude na visokim pozicijama, čak i u svetu da budu uhvaćeni u takvim aferama.

- Taj korov je pustio korenje. To je postao na neki način nacionalni sport, da se kupuju diplome i doktorati. Teško je to komentarisati – rekla je Miletović.

Vujičić kaže da završavanje fakulteta treba da pomogne u obavaljanju budućeg posla.

- Mnogi kupuju diplome kako bi napredovali u političkoj karijeri - kaže Vujičić.

