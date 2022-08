Rakić: Licemerno da Svečla govori Srbima o vladavini prava

Predsednik Srspke liste Goran Rakić optužio je ministra unutrašnjih poslova Prištine Dželala Svečle za bezbroj izjava kojima bez ijednog dokaza napada potpredsednika S Milana Radoičića, državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

On konstatuje da je neverovatno da o vladavini prava govori Svečla koji bez ijednog zakonskog osnova šalje na goloruk i miran narod do zuba naoružane specijalne jedinice koji prebijaju građane, pucaju na njih iz vatrenog oružja, uništavaju privatnu imovinu itd.

"Nijedna laž protiv gospodina Radoičića koju ste izgovorili gospodine Svečla neće umanjiti vašu odgovornost za podizanje tenzija i ugrožavavanje mira, niti da ste albanskom narodu obećavali boLji život, a servirali mu stotine problema, počev od manjih plata, 15% inflacije, neodobravanja vizne liberalizacije, uništenog obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sistema, nepostojanje stranih investicija, neotvaranje radnih mesta itd", poručio je Rakić.

Kaže i da je licemerno da Svečla ili bilo ko iz Prištine govori obespravljenom srpskom narodu o vladavini prava.

"Onom istom narodu koji do danas nije dočekao da se odgovorni za napade na njega i Srpsku pravoslavnu crkvu kazne. Cinično je da o poštovanju zakona govori bilo koji predstavnik Prišine, koji kaže da nikada neće primeniti odluku Ustavnog suda i vratiti manastiru Visoki Dečani zemjju, koji se hvale da nikada neće formirati Zajednicu srpskih opština iako je to obaveza međunarodnog karaktera, koji nije učionio ništa da spreči napade na povratnike i stvori bezbedonosne uslove za povratak prognanih ili koji Srbe procesuiraju i gone bez ijednog dokaza", navodi Rakić.

Administraciji u Prištini poručuje da lažnu brigu o Srbima, ali i o Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima ostave po strani, jer tvrde da njihove izjave deluju žalosno u susretu sa realnošću koja postoji na ovim prostorima.

"To što je za vas svaki Srbin kriminalac a sever El Dorado, jasno govori da ste ispunjeni mržnjom i žeLjom da sever pretvorite u mesto sukoba. To vam neće poći za rukom jer to neće dozvoliti ni Srbi a ni Albanci, jer neće pristati da stradaju kako bi vi sticali jeftine političke poene", zaključio je Rakić.