Na Međunarodni dan mladih, Novi Sad je bio domaćin predstavnicima Subotice, Sombora, Mionice i Niša, tokom radnog sastanka na kojem su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Novi Sad će biti inspiracija za navedene lokalne samouprave i konstituisanje omladinskih centara.

- Čestitam svim mladima u Srbiji Dan mladih. Ponosan sam na sve što smo do sada uradili za ovih sedam godina, kada smo se prvi put kandidovali za Evropsku prestonicu mladih. Krenuli smo i u rekonstrukciju onog što smo kolokvijalno zvali Kineska četvrt, a danas Kreativni distrikt. Imamo projekat da nastavimo da dalje rekonstruišemo ovaj prostor. Probaćemo da sačuvamo decu u svojim gradovima, krajevima, a nadam se da će svi projekti biti uspešni - rekao je gradonačelnik.

Premijerka Ana Brnabić istakla je da su omladinski centri izuzetno važni za mlade, nevladine organizacije, a da je Vlada Srbije tu da im pomogne.

- Novi Sad je primer kako treba i može sve da se uradi. Postoje još neke lokalne samouprave u Srbije koje su to dobro uradile, kao što je Raška ili Loznica, ali ukoliko pogledamo istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije za 2021. godinu, 86 posto lokalnih samouprava nema prostore gde se mladi okupljaju. To ćemo morati da promenimo. Neki od problema sa kojima se mladi suočavaju su posao i problem prve plate, odnosno prvog radnog mesta, jer svi poslodavci traže prethodno radno iskustvo, ali da je to najteže dobiti. Onda smo probali da promenimo neke stvari i pokrenuli program “Moja prva plata”, u koji smo uložili dve milijarde dinara - istakla je Brnabić.

Premijerka je najavila treći ciklus programa, koji će biti pokrenut 22. avgusta, kada će kompanije moći da se prijave, a mladi će imati prilike da se prijave početkom oktobra. Ona je pozvala i mlade na javnu raspravu za Nacionalnu strategiju mladih do 2030. godine, koja će trajati do 19. avgusta.

Vukašin Gvozdenović, direktor OPENS-a, naglasio je da je udruženje OPENS tu za svaku lokalnu samoupravu koja želi da u svojim mestima otvori omladinske centre.

- Danas imamo priliku da pokrenemo jednu veliku priču koja je nastala na tragovima onoga što smo radili proteklih godina u Novom Sadu. Prošle godine, kada smo otvorili Omladinski centar, došli smo na ideju kako bi bilo dobro da iskustva iz Novog Sada proširimo po Srbiji i dobili podršku Grada i Vlade Republike Srbije. Radujem se da ćemo u narednom periodu sa četiri grada imati priliku da se tamo sastanemo i da vidimo šta su oni uradili u svojim gradovima - rekao je Gvozdenović.