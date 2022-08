Gradonačelnik Novog Sada komentarisao je izjavu šefa države da je jedan od kandzdata za premijera Srbije.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević gostovao je na Pink televiziji, u "Novom vikend jutru" sa Jovanom Jeremić, gde je govorio o aktuelnim političkim pitanjima, kao i o izjavi predsednika Vučiča da je pored Ane Brnabić, kandidat za mandatara. Vučević je o predsednikovoj odluci da se nađe kao kandidat za mesto novog premijera Srbije pojasnio da postoje tri opcije premijera.

Predsednik je zvao Anu i Sinišu na razgovor na temu mandatara ali i izazovima koji nam predstoje

-Jedna je da koalicioni partner predloži kandidata, a SNS to prihvati, druga je da to bude aktuelna premijerka Ana Brnabić i moje ime. Tako da ćemo o tome razgovarati u narednim danima. Mi smo par dana ranije imali razgovor sa Aleksandrom Vučićem, o svim temama, ne samo o mandatarima, već i o izazovima i problemima u našoj zemlji. Predsednik je sinoć javno objavio da je krug sužen, a videćemo kada se vrati iz Brisela. Tamo ga čekaju bitne stvari. Velika je čast kada vas predsednik vidi kao saradnika na koga računa. Po mom mišljenju, Ana Brnabić je odlično radila svoj posao, pokazala lojalnost, kao i Siniša Mali. U kojoj god formaciji, mi ćemo nastaviti da sarađujemo, to su ljudi koji su odgovorni i komunikatni, mi smo i prijatelji.

Nadam se da će zemlje Kvinte ubediti Kurtija da se izbegne stradanje

On je istakao da se već deset godina kao gradonačelnik Novog Sada trudi da štiti narod, a da je i predsednik Aleksandar Vučić tu kao veliki patriota koji čuva svoju državu u punom sastavu.

-Ovo je posle 90-ih ogromna dramaturgija, čeka nas vrlo težak period. Pre svega, šta će se dešavati na Kosovu i Metohiji od 1. septembra. Aleksandar Vučić je na jednoj konferenciji izjavio koliko je bilo incidenata od kad je on došao na vlast. Nadamo se da neće doći do zaoštravanja odnosa od 1. septembra i da će zemlje Kvinte uticati na Kurtija, da se na Kosovu izbegne stradanje, a da pre svega sačuvamo mir i stabilnost. Nama je važno da ne zaboravimo da smo emotivna bića, ali i da iznad svega racionalno donesemo odluke.

Hoće da dovedu do entički čistog Kosova

Juče je Vučić dobro napravio komparaciju, jedni će mu reći da nas vodi u rat i sukobe, a druga polovina je rekla: "Daj lupi šakom o sto, da se to reši jednom za svagda", a vi morate da zadržite srednji kurs, koji vam čuva stabilnost i živote. Ali, niko neće moći da porteruje Srbe. Oni hoće da dovedu do etnički čistog Kosova. Nikada neće imati državu dok im Srbija to ne dozvoli. Ne mogu nikada da budu legitimni i legalni dok ih Srbija ne prizna. Može ceo svet da ih prizna, a nije, ni Srbija neće priznati. Deset godina služamo kako će Vučić da prizna nezavisnost Kosova, a on to nije uradio. Čovek čuva državu, on je patriota.

Oko nacionalnih stvari moramo isto da razmišljamo

Vučević je naglasio da u državi može da se misli različito oko nekih stvari, ali oko nacionalnih pitanja moramo isto da razmišljamo.

-Kada pogledate albanske medije i institucije, oni imaju zajedničku stvar- nezavisno Kosovo bez Srbije. Kada pogledate hrvatske stranke, ali za sve je Oluja je divna akcija koju treba slaviti kroz fešte. Mi treba da razumemo koji su naši nacionalni interesi. Ne treba dozvoliti reviuziju Dejtonskog sporazuma, nečega što čuva mir u BiH- reči su prvog čoveka Novog Sada.