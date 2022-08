Reditelj Dragoslav Bokan, govoreći o vađnosti kulture sećanja, ističe da je bitna stvar to, što Republika Srbija već dve godine ima Ministarstvo za brigu o selu, koje je za kratak period uradilo velike stravi za našu državu kao i Srpskog seljaka.

Kako je Bokan dodao, Ministarstvo za brigu o selu je napravilo brojne ugovore, među kojima je ugovor sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, sa Srpskom Pravoslavnom crkvom i Vladom Srbije.

Bokan navodi da je u skopu velike akcije ministarstva poklonjeno preko 1000 kuća i da su organizovani brojni prevozi za građane koji žive u nepristupačnim delovima Srbije, što je, kako je ponovio, velika stvar za našu zemlju.

- Nažalost, mediji ne prate dovoljno te aktivnosti, jer su mediji ustrojeni po logici crne hronike. Ona odmah privlači pažnju. Crna hronika privlači, to je kao kad neko hoće da skoči sa zgrade, a ljudi čekaju da neko skoči, još se ljute kad neko ne skoči. Bela hronika se teško probija, mediji imaju problem sa pozitivnim stvarima. Ljudi čak i kada se radi o njihovoj koristi i interesu, to preskaču - rekao je Bokan.

Kako kaže, građanima je zanimljivije da gledaju kako ljudi u Novom Sadu ''trube sa traktorima'', nego da vide koliko je kuća Ministarstvo za brigu o selu poklonilo mladim porodicama.

- Ljude briga koliko je sela i zadruga obnovljeno. Znamo još od Arsenija Čarnojevića da je zadruga bila princip jedinstva. U Jugoslaviji i prvoj i drugoj, je uništeno jedinstvo srpskog naroda, kao i selo, crkva i tradicija. Sada se to menja, i to se vidi, i to će videti svako ko želi da vidi. Ne može hrast da izraste pošto ga posejete za pet dana, ali vi osećate da se nešto događa, da Srbija kreće da hoda na svojim nogama, svojim korakom na svom srpskom svetosavskom putu - dodao je Bokan.

