SRBIN BRUTALNO PRETUČEN U HRVATSKOJ! Tajkunski mediji ih promovisali, sad opet potvrđeno: Tamo nas čekaju batine! (FOTO)

Srbin doživeo horor na Korčuli.

Beograđanina N. T. (38) brutalno su pretukla četvorica muškaraca u mestu Korčula na istoimenom ostrvu u Hrvatskoj, a incident se dogodio u noći između srede i četvrtka. Zanimljivo je da je ovu vest objavio tajkunski portal N1, koji je danima vodio kampanju kako Srbi obožavaju da letuju u Hrvatskoj, predstavljajući ovu zemlju kao turistički raj: vino, muzika, provod…

Nemili događaj odigrao se pred brojnim svedocima, a muškarac je naveo da je jedna njegova drugarica takođe zadobila povrede, dok su drugu napadači pokušali da ubace u automobil.

– Dok su me krvnički tukli, govorio sam im da biju pogrešnog čoveka. Kažem im “momci, nema razloga da me tučete, em ste jači, em ja ne znam da se bijem”, ali oni na to ne obraćaju pažnju i nastavljaju da me udaraju i rukama i nogama – rekao je muškarac i dodao:

– U jednom trenutku čujem iza sebe povike “drži ga”, pa počinjem da trčim koliko sam bio u stanju, ali me neko sapliće i padam na zemlju. Ista ekipa ponovo pritrčava i nastavlja da me bije dok ležim ispresavijan od bolova, pokušavajući da zaštitim lice rukama. Kad su konačno završili sa iživljavanjem i pustili me, ponadao sam se da se agonija završila. Međutim, odnekud se pojavljuje onaj vozač kombija i svom silinom me šutira u glavu. Momci koji su me tukli ulaze u automobil BMW X5 dubrovačkih tablica i udaljavaju se velikom brzinom, a mi zovemo policiju.

On je dodao da su mu u bolnici rekli da mu “nije ništa”, uprkos brojnim povredama koje je imao.

– Pregledaju me i donose zaključak da mi nije ništa specijalno, uprkos vidljivim povredama po celom telu. Kako ništa, pitam ih, posle više desetina udaraca u glavu i telo, možda imam izliv krvi u mozak. Rekle su mi da ako hoću da me pregledaju u dubrovačkoj bolnici moram tamo da odem sam, za šta nisam bio u stanju, pa sam se vratio na brod – kazao je muškarac.

Uprkos kampanji tajkunskih medija o tome kako Srbe u Hrvatskoj čeka dobar provod, kao i svaki put do sada, na kraju se ispostavilo da su batine jedino što mogu da dobiju. I to samo batine u najboljem slučaju.

