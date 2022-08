S obzirom na izazove koji su pred Srbijom, važnije teme trenutno treba da budu standard građana, obezbeđivanje energenata, punjenje skladišta gasom, investicije i obezbeđivanje mira.

Ime mandatara saopštava se po završetku izbora, zvaničnom proglašenju rezultata i konstituisanju Skupštine, kaže Đorđe Milićević, narodni poslanik komentarišući kritike pojedinih medija na račun izbora mandatara za sastav nove Vlade Srbije. Dodaje da predsednika Srbije Aleksandra Vučića čeka paklena nedelja, te da je Srbija izložena neverovatnim pritiscima. Zato je licemerno i sramno govoriti, kako to čine pojedini mediji, da Vučiću odgovaraju tenzije oko izbora premijera.

- U ovom trenutku je potpuno irelevantna tema o kojoj oni govore, kao i to da je predsednik države ili neko iz vladajuće koalicije odgovoran za to što dosad nije konstutisana Vlada. Znate na šta aludiraju? Aludiraju na rokove koji su produženi sa 24 na 72 sata, aludiraju na Veliki Trnovac i na žalbe, ali moram vam reći da produženje rokova i na neki način oduzimanje ovlašćenja Republičkoj izbornoj komisiji, odnosno njena decentralizacija, nije bila volja vladajuće koalicije. To su nam nametnuli evropski parlamentarci – podseća Milićević za „Novo jutro“.

Član Glavnog odbora SNS Vladimir Marinković ocenjuje da su kritike na račun konstituisanja Vlade „mantra koja traje i koju tajkunski mediji promovišu već nekoliko godina“.

- Uvek se pravi teorija zavere kada treba da se raspišu izbori i formira Vlada. Brojne su spekulacije i one nemaju veze sa trenutkom u kojem živimo. To govori o njihovoj neodgovornosti jer, država se suočava sa ogromnim izazovima, a bave se takvim temama – kaže Marinković.

Ističe da su važnije teme standard građana, obezbeđivanje energenata, punjenje skladišta gasom, investicije i obezbeđivanje mira.

- Pogledajte šta se dešava na KiM, pogledajte ponašanje predstavnika Prištine – sve su to ozbiljni izazovi za ozbiljne političare kao što je to Aleksandar Vučić. I hvala Bogu što je on predsednik, što se on suočava sa problemima i što nam na čelu države nije neki politički diletanti – navodi Marinković.

Ističe da nam je potreban politički i društveni konsenzus po pitanju KiM jer se radi o odbrani vitalnih nacionalnih interesa.