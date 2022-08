VUČEVIĆ: Najvažnije da dobijemo vladu koja će raditi sa predsednikom Republike, voditi računa o svim građanima Srbije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je gostujući na televiziji Tanjug izjavio o mandataru za sastav nove vlade da je predsednik Vučić naveo da ima tri opcije za budućeg premijera.

-Jedna je da koalicioni partner predloži kandidata, druga je da to bude aktuelna premijerka Ana Brnabić i moje ime. Mi smo prethodnih dana bili kod predsednika, bila su i Ana i Siniša i razgovarali. Prijatelji smo i saradnici godinama, nemamo mi neke izborne kampanje unutar stranke. Prosto smo tim, šta god da bude. Verujem da će pre svega SNS dati predsednika Vlade, ali ne mogu da prejudiciram stav SNS kako će glasati Predsedništvo ili Glavni odbor . Prirodno je da nas je i predsednik Republike pozvao i razgovarao sa nama, da čuje kako mi razmišljamo. Za mene je najvažnije je da kako god personalno bude rešeno nastaviti da radimo zajedno. Imao sam fantastičnu saradnju sa Anom kao i sa Sinišom kao ministrom finansija – rekao je Vučević, apostrofirajući posebno na premijerku Brnabić koja je radila u teškim okolnostima i da je izdržala ceo taj teret.

Kako je naglasio treba da bude ponosna na svoje rezultate, kao što su svi SNS ponosni, jer ona nije došla iz sveta politike.

-Zašto to potenciram jer mi zaista nemamo nikakvu konfrontaciju unutar nas. Ono što je za nas bitnije je kakva će se politika sporovoditi. Šta će da radi nova Vlada. Nesporno je da bude tim sa predsednikom Republike sa Narodnom Skupštinom. Da se bore zajedno. Ulazimo, rekao bih, u nikad složenije okolonosti. Ako vlada bude krajem ovog ili početkom sledećeg meseca, ona će ući sportskim žargonom u velike izazove, od KIM, do energetske krize, vidite šta se sa sušom dešava… Ko god da ulazi u Nemanjinu 11 trebaće dobro da se zamisli šta će da radi – rekao je Vučević.

Prvi čovek Novog Sada je izričit i jasan kada je reč o novoj Vladi.

-Nova Vlada koja će raditi sa predsednikom Republike da vodi računa o svim građanima Srbije, o državnim i nacionalnim interesima, ali pomaže i Srbe gde god da žive . Najvažnije je da dobijemo Vladu svih građana Srbije i koja će voditi računa o nacionalnom identitetu Srba gde god da žive. Mislim da je to pristojno i normalno. Kao što je normalno da hrvatska Vlada vodi računa o Hrvatima u Srbiji, pre svega u severnoj pokrajini, što je sasvim normalno- rekao je Vučević.

Najvažnije je da se sačuva mir na KIM, ali ne možemo da gledamo kako proteruju Srbe

Mislim da su za građane mnogo bitnije vesti koje se tiču ekonomije, nego personalnih rešenja.

Najvažnije je sada kako je naglasio Vučević da se na KIM sačuva mir, ali isto i drugi moraju da razumeju, da Srbija ne moda gleda sa strane i kibicuje akcije protiv Srba.

-Sve strane moraju da razumeju, govorim o međunarodnoj zajednici, Albanci na KIM da ne možemo da gledamo ako počnu da proteruju Srbe pod plaštom da menjate tablice. Nemojte to da radite, vratite se za pregovarački sto. Uvek je bolje i deset i 110 dana da razgovaramo, nemojte samo da idemo u konfrontaciju. Doživeli smo devedesetih godina kako to sve stane preko noći. Ne želim nikog da plašim, ali mora da se kaže.

Srbi na KIM su za ovih 20 godina pokazali političku zrelost

Odgovarajući na pitanje novinara da li Srbiji odgovora status kvo, Vučević kaže da na to pitanje nije jednostavno odgovoriti.

-Mislim da su Srbi na KiM pokazali za nešto više od 20 godina političku zrelost. Bili su fer, razumeli su poziciju svoje države. Mnogo je teže njima tamo, oni tamo žive, lako je da se priča iz Beograda. Svi učesnici u političkom životu moraju da budu obazrivi prilikom izjava, jer ne žive na KiM, od Orahovca, Gračanice, Kosovskog pomovarlja,i Severa Kosova. Cilj je da se Sever Kosova preuzme. Bilo bi fer prema budućim generacijama da se to pitanje zamrznutog konflikta reši. Ako pitate mene, ja ne vidim rešenje, jer sve što stoji na stolu je da se Kosovo prizna. Bilo je nekih ideja i pomaka da se ide u razgovore. Kada vodite državu Srbiju uvek ste između dve strane. Većinsko raspoloženje je da umarširamo na Kosovo. Ne možemo isključiti emocije nekih ljudi po pitanju KiM. Ima i emocija osim racionalnog sagledavanja. Prosto je prirodno da se dešava, ali važno je da oni koji donose odluke to treba da rade zdravog razuma kako bi zaštitili građane – smatra Vučević.

Mogu da prepoznam, možda grešim ali da Amerikanci nisu za to da Kurti ide u eskalaciju sukoba

Naglašava da nije optimista, osim što kako ističe da može da prepozna da Amerikanci u ovom trenutku nisu za to da Kurti ide u eskalaciju sukoba.

-Biće zanimljiv razgovor sa Soltenbergom i Vučića i on nije od onih jastrebova iz NATO. Rekao bih da ima umereniji stav i da može da se razgovara na elementarnim pristojim principima. Mislim da s njim može da se razgovara- naglasio je gradonačelnik.

Treba o KIM razgovarati u Skupštini

Vučević odgovarajući na pitanje da li je rasprava o KIM u Skupštini Srbije nužna odgovorio je potvrdno, dodajući i predsednik podržava takav predlog.

-U našem parlamentu ima onih za koje je Kosovo gotovo pitanje, a ima i onih koji očekuju da uđemo na Kosovo. Ne bi bilo fer da držimo zamrznut konflikt. Menja se geopolitika, a zabrinut sam kako Evropa ne vidi kuda će svet da ide. Ona je uspavana i ne shvata šta se dešava, da živimo u narativu od pre 50 godina. Nema rešenja da Albanci dobiju sve, a da Srbija izgubi sve. Otvoreni Balkan je odlična priča o obesmišljavanju Kurtijeve priče, da Srbija ima bolje odnose sa Albanijom. Ako možemo s Tiranom, moraju i Albanci sa KiM da razumeju da moramo da imamo bolje odnose – naglasio je.

Treba da nas raduje povećanje plata i penzija

Vučević je naveo da ono što treba da nas raduje je da je u stanju da Srbija poveća plate i penzije.

-Mi i dalje ne ugrožavamo javni dug, to građani moraju da znaju. BDP nam je daleko veći nego 2012. godine. Za penzionere početkom oktobra kreće povećanje penzija.Prosveta, zdravstvo, policija, vatrogasci, svi će dobiti povećanje. Za sve pripadnike Vojske Srbije povećanje plate i do 25 posto. A plaši me da Srbi počinju to da razumeju kao da se podrazumeva- reči su Vučevića.

Vučević je odgovarao na pitanju skandala koji je napravio vladika banatski Nikaron.

-To je nešto što je neprihvatljivo. Deo sam SPC kao vernik i razumem neke njene dogme, i ne može niko da očekuje da se menjaju tokom noći. Neprihvatljivo je da crkveni velikodostojnik to radi, nije pristojno. Mislim da to moje mišljenje dele i patrijarh, pa i sve vladike. Poznajem ga i zaista sam se iznenadio. Ali, ne možete reći da je deda Ane Brnabić bio ustaša, iako nema dokaza za to. Zamislite šta ćemo onda čuti od drugih- izjavio je Vučević.