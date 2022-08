Brnabić: Moramo pokazati solidarnost i očuvati unutrašnji mir, sve ostalo je manje važno!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da je pred našom zemljom izuzetno teška nedjelja, i da predsednik Aleksandar Vučić u četvrtak i petak ima važne sastanke čiji je cilj očuvanje mira.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink rekla da joj se čini da mnogi ne razumeju kolika opasnost preti miru i kakva je odgovornost pred predsednikom Vučićem.

- Ono što ja ne samo da želim, već što je moja i odgovornost, jeste da dam sve od sebe da obezbedim što veće jedinstvo i što viši nivo stabilnosti u zemlji. Ovde niko neće moći da mešetari i rovari dok se predsednik Vučić u Briselu bori za mir. Mi ne pričamo o tablicama, o ličnim kartama. Zahvaljujući jednostranim potezima Aljbina Kurtija došli smo dotle da pričamo o miru - rekla je Brnabić.

Govoreći o jučerašnjem celodnevnom sastanku sa poljoprivrednicima, ona je istakla da se politika pre 2014. vodila neodgovorno, tako da su se svima koji su ispoljavali određeno nezadovoljstvo ispunjavale želje koje nemaju utemeljenje u realnosti.

- Mi smo danas došli do zemlje sa stabilnim finansijama, lideru u regionu po ekonomskom rastu. Došli smo dotle da ćemo imati najviše autoputeva, brzih saobraćajnica, najmodernijih železnica. Sve to je danas na kocki ako izgubite mir i stabilnost - upozorila je Brnabić.

- Aljbin Kurti nema šta ta izgubi, on može samo da napravi rat. Zato je važno da svi zajedno razumemo koliko je izazova pred nama i da se na igramo sa našom zemljom. Da damo sve od sebe da postignemo naš unutrašnji mir, da pokažemo solidarnost i budemo tako ujedinjeni da niko ne može da nas uzdrma. Moramo da čuvamo mir da bi Srbija nastavila da jača, a sve ostalo je manje bitno - kaže premijerka.

Ona je podvukla da u trenutnoj situaciji, pored Aljbina Kurtija, vidi veliku odgovornost Evropske Unije čiji potpisi stoje na mnogim sporazumima koje Priština jednostavno ne poštuje.

- On je zabranio Srbima sa Kosova i Metohije jedno od osnovnih ljudskih prava a to je pravo na glas na referendumu u januaru.. Toliko je oštro reagovala međunarodna zajednica, da je Aljbin Kurti to ponovio na izborima trećeg aprila. I onda kažete da će Beograd biti kriv za bilo kakvu eskalaciju situacije. Beograd koji je predvođen čovekom čiji je izborni slogan bio mir i stabilnost, iako bi neka drugačija retorika bila mnogo popularnija početkom godine. Zaista neverovatno - zaključila je premijerka.