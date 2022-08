Ruska spoljnoobaveštajna služba iznela UZNEMIRUJUĆE podatke! ZAPAD SPREMA HAOS širom planete, A NEĆE ZAOBIĆI NI BALKAN?!

Zapad će, da bi sačuvao globalnu dominaciju, pokušati da poseje haos u raznim regionima, a zonu rizika predstavlja cela planeta, izjavio je predstavnik Spoljno-obaveštajne službe Rusije, general-pukovnik Vladimir Matvejev.

- Očigledno je da Zapad nije zabrinut zbog sudbine kijevskog režima. Kako se vidi iz informacija koje stižu u Spoljnoobaveštajnu službu, zapadni mentori su ga praktično već otpisali i svim silama se bave razradom planova o podeli i okupaciji makar dela ukrajinske teritorije - izjavio je Matvejev na Moskovskoj konferenciji za međunarodnu bezbednost u okviru foruma "Armija 2022".

On je upozorio na to da će Sjedinjene Američke Države, u nameri da učvrste svoju globalnu diktaturu, biti sve agresivnije i nerazumnije, ocenjujući da je to krajnje opasno.

- Zapad slabi, spotiče se, ali i dalje misli da je veoma moćan. Prema našim podacima, u Beloj kući ozbiljno računaju na reanimaciju, pa čak i jačanje globalne liberalne diktature - rekao je Matvejev.

Prema njegovoj oceni, američki stratezi ignorišu tendenciju stvaranja mnogopolarnog sveta, ili je tumače kao znak nastupajuće anarhije.

- Takav dogmatski pristup je s jedne strane smešan, a s druge – krajnje opasan. Upravo se tu krije glavni izazov za mir i stabilnost u raznim delovima sveta. Usled gubitka moći Zapad na čelu sa SAD će postajati sve agresivniji i nerazumniji. Da bi dobio vreme za konsolidaciju i pregrupisanje sopstvenih snaga, Vašington i njegovi sateliti će pokušati da unesu haos u drugim zemljama i regionima, da sve potencijalne, tinjajuće ili zastarele konflikte pretvori u 'žarišta' - upozorio je general.

Prema rečima Matvejeva, „u tom smislu u zoni povećanog rizika, bez preuveličavanja, nalazi se cela planeta – od Balkana i postsovjetskog prostora, do Južnog kineskog mora, indijskog potkontinenta i Latinske Amerike, a posebno Bliskog istoka“.