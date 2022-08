SKANDAL TRESE AUSTRALIJU! PREMIJER KOJI JE MALTERITAO ĐOKOVIĆA KRIO MRAČNU TAJNU! Tokom pandemije doneo šokantne odluke

Dobro poznati premijer Australije Skot Morison, koji je naložio da se Novak Đoković deportuje iz njegove zemlje jer nije vakcinisan i nije mu prihvaćeno medicinsko izuzeće nalazi se u sred skandala. Kako prenose australijski i američki mediji, drama sa Đokvoićem je imala velikog uticaja da Skot Morison izgubi izbore, a sada se našao pred novim problemom jer je otkriveno da je tajno imenovao sebe u još pet ministarstava tokom pandemije, doneo jer je smatrao da je odgovornost samo na njemu.

Bivši premijer Australije, koji se povukao sa mesta lidera Liberalne partije nakon što je izgubio na opštim izborima u maju, obratio se na konferenciji za novinare kako bi odgovorio na salve kritika iz aktuelne vlade i njegove sopstvene stranke zbog ovih imenovanja, prenosi Rojters.

Revelations that Australia’s former prime minister, Scott Morrison, secretly put himself in charge of five ministries have unleashed a torrent of criticism.



“It’s undermined our democracy,” Prime Minister Anthony Albanese said.https://t.co/ZJXite7KPM