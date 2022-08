ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI! Vučić u sedištu NATO-a ispred SRPSKE, a Kurtiju nigde zastave tzv. Kosova! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Briselu, gde će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine posle više od godinu dana pauze.

Vučić je danas imao niz važnih sastanaka, između ostalog i sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, nakon čega su održali zajedničku konferenciju za medije.

Sa Stoltenbergom se sastao i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

People inside NATO HQ believe @avucic was detailed and helpful today. They believe he was thoughtful in his approach.

@albinkurti must now show the same commitment to a negotiated settlement - and not unilateral demands.