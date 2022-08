GRENEL SE OGLASIO PRED NOVU RUNDU DIJALOGA BEOGRADA I PRIŠTINE: Vučić na sastancima u Briselu bio detaljan i od pomoći

Kako je dodao, NATO veruje da je "Vučić bio pažljiv u svom pristupu".

"Aljbin Kurti sada mora da pokaže istu posvećenost sporazumnom rešenju - a ne jednostranim zahtevima", dodao je Grenel.

Many reporters at NATO are recklessly pushing for war plans and military strategies. The Bloomberg reporter, in particular, was the Liz Cheney of the press conference - pushing for escalation. @jensstoltenberg needs to seek the details of what Kurti initiated. https://t.co/PLoJimr5WI