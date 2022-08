SRPSKI POLITIČAR DOBIO ĆERKU U 67. - on i njegova 36 godina mlađa žena za naslednicu izabrali potpuno nesvakidašnje ime

Od danas imam sina Jakova i ćerku Jonu Predrag Marković, kazao je Marković

Bivši predsednik Skupštine i član Krunskog saveta Predrag Marković (67) i njegova trideset šest godina mlađa supruga Vesna (31) juče su dobili devojčicu kojoj su dali ime Jona.

Marković iz prvog braka ima sina Jakova, dok je njegovoj supruzi ovo prvo dete. Ponosni otac podelio je radosnu vest sa svojim pratiocima na društvenim mrežama uz izvinjenje da neće moći da odgovori na čestitke jer ide konačno da odspava.

– Mnogo puta sam osamdesetih godina, vraćajući se iz redakcije Književne reči sa torbom punom tuđih rukopisa i biografija, silazio stepenicama one male ušuškane uličice Kosovke devojke (do 1939. Devojačke ulice. Jedna od retkih ulica koje nose naziv po književnom liku.) između škole “Nikola Tesla” i Ruskog doma ka klinici i porodilištu “Narodni front” u Kraljice Natalije. Setio sam se toga jutros u 4.30, kada smo se supruga i ja dovezli do nje kroz čist, umiven i prvim zracima sunca još neprobuđen Beograd. A maločas su mi iz te zgrade javili da se u 12.35 u njoj dogodila promena i u jednoj od rečenica moje biografije. Ona od danas glasi: Ima sina Jakova i ćerku Jonu. Od danas imam sina Jakova i ćerku Jonu Predrag Marković – kazao je Marković.