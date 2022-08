BORELJ POTVRDIO: DANAS NISMO POSTIGLI DOGOVOR! Ima još vremena do 1. septembra, pitanje tablica i dokumenata najvažnije

Svrha sastanka bila je smirivanje situacije na terenu, rekao je Borelj.

Šef diplomatije Evropske unije Žozep Borelj obratio se novinarima nakon današnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

Borelj je na početku obraćanja rekao da današnji sastanak nije bio regularan, već je sazvan zbog pogoršanja situacije na terenu.

- Mir i stabilnost moraju da pobede, i zato je sazvan ovaj sastanak. Ovi razgovori se vode u dramatičnom trenutku, dok traje rat u Ukrajini. Sada nije vreme za podizanje tenzija, već za traženje dugotrajnog rešenja - rekao je Borelj.

On kaže da je svrha sastanka bila smirivanje situacije na terenu.

- Lideri su imali prilike da detaljno pričaju o nastavku pregovora, zato što situacija na terenu negativno utiče na to. Mislim da su i predsednik Vučić i premijer (tzv.) Kosova Kurti shvatili da razgovori nemaju alternativu - istakao je šef diplomatije EU.

Borelj ističe da je na sastanku dogovoreno da se diskusije nastave u narednom periodu, sa ciljem normalizacije situacije na Kosovu i Metohiji.

- Sledeća pitanja su najvažnija. To je pitanje tablica i dokumenata za ulazak i izlazak sa Kosova i Metohije. Međunarodna zajednica ne želi porast tenzija, i partije su odgovorne za eskalaciju na terenu. Nažalost, nismo došli do dogovora danas, ali ovo nije kraj priče. Obojica lidera su se složila da proces mora da se nastavi, i da će se razgovori nastaviti u narednom periodu. Još ima vremena do 1. septembra. Ja se ne predajem - kazao je on.

Šef diplomatije EU je dodao da prijem Beograda i Prištine u EU mora da ostane glavni cilj, i da moraju da nađu način za dogovor.

- Ovo je bio dugačak dan, i još jednom želim da ponovim da smo se dogovorili da nastavimo razgovore, na politički inteligentan način, kako bi stvorili sigurnost i stabilnost za sve građane regiona. To je naša obaveza i odgovornost - zaključio je Borelj.