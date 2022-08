Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin svečano je uručio ključeve novih stanova pripadnicima snaga bezbednosti u Novom Sadu i istakao da je predsednik Aleksandar Vučić prvi srpski predsednik koji je pokrenuo masovnu stanogradnju za sve pripadnike službi bezbednosti.

„Svi vi činite ovu zemlju bezbednom, vrednom življenja, vrednom odbrane, vrednom ponavljanja. Predsednik Aleksandar Vučić je prvi srpski predsednik koji je pristupio rešavanju stambenih pitanja pripadnika službi bezbednosti na organizovan način. Predsednik Aleksandar Vučić je prvi srpski predsednik koji je kao sistem postavio rešavanje stambenih pitanja pripadnika službe bezbednosti. Ponosan sam što sam deo Vlade koja je radila na tome, ponosan sam što vidim da ono što je nekad bio samo daleki, magloviti san kome su se često smejali, u koga su često sumnjali je java i to java koja čini da život bude bolji, da dece bude više, da porodice budu srećnije. A to je smisao svakog života i to je mera uspeha svake vlade“, rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova je poručio da država Srbija može da računa na svakog pripadnika službe bezbednosti u najtežim vremenima.

„Teška su vremena pred nama. Ne znamo šta će nam doneti Kurtijevo ludilo. Ne znamo šta će nam doneti ludilo svih onih koji bi hteli od mirnog i stabilnog života da naprave pakao. Ne znamo šta nam donose budući dani, ali znam, država Srbija može da računa na svakog od vas, na svakog pripadnika službe bezbednosti. Ovo je samo jedan od načina da pokažemo da i vi možete da računate na svoju Srbiju i da kakvi god dani budu bili pred nama, koliko god bude bilo teško, koliko god budu pokušavali da pokvare, unište, naruše mir i stabilnost za koji smo se borili i za koji se borimo, da će uvek biti onih koji će svoju Srbiju čuvati, i koji će Srbiju sačuvati, a da će vaše porodice biti zbrinute, biti sigurne i da ćete moći uvek da se posvetite onome što iskreno volite - čuvanju vaše zemlje i čuvanju vašeg naroda“, kazao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Vulin naglasio je da Srbija izuzetno poštuje svakog onog ko čuva njen mir i stabilnost.



„Srbija poštuje svakog onog ko čuva njen mir, ko čuva njenu stabilnost, ko čuva njenu bezbednost. Svi zajedno, na čelu sa predsednikom Vučićem, daćemo sve od sebe da Srbija ostane sigurna, mirna i stabilna i da tako sačuva i mir i stabilnost na Balkanu. Za mir je potrebno dvoje, a za rat jedna budala. Nadam se da će biti dovoljno razuma da ta jedna budala ne naruši svima nama mir. Danas da se radujemo, ali nijedan dan da ne prođe da ne mislimo i ne brinemo o našoj Srbiji“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.