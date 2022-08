NEBOJŠA ČOVIĆ ZA NOVO JUTRO: Kupuje se vreme, albanska strana se naoružava! Opasan datum je 25. avgust!

Nisam ni očekivao da će se napraviti neki dogovor juče Briselu, ono što su uspeli to je da definišu tj. prebace odgovornost na obe strane, što je opet licemerno i nepošten pristup, jer Beograd do sada nije pravio probleme, rekao je Nebojša Čović nekadašnji potpredsednik Vlade za Pink.

Čović je rekao da svim ovim sporazumima a onda i ne sprovođenjem sporazuma Albanci, KFOR i NATO već dugi niz godina kupuju vreme u kojem se postepeno vrši etničko čišćenje srpske nacionalne zajednice.

- Kupuje se vreme, a u tom vremenu se albanska strana naoružava teškim naoružanjem, opremom za razbijanje demonstracija. KFOR nije ispunio svoju misiju po Rezoluciji 1244 u kojoj se traži potpuna demilitarizacija prostora Kosova i Metohije- podseća Čović.

- I dok su se naše bezbednosne snage povukle sa Kosova UČK se samo prepakovao u neku drugu vojnu formaciju. One pod izgovorom kriminala i borbe protiv kriminala ulaze na sever Kosova i provociraju Srbe - rekao je Ćović.

On je rekao da igra sa registarskim tablicama na prvi pogled izgleda naivno, ali kroz registarske tablice i kroz tu igru reciprociteta faktički indirektno Srbija treba da prizna nekakvu nezavisnost nekakvog Kosova.

Kurtija ne treba shvatati naivno, on jeste da nije miljenik Amerikanaca ali je povremeno potreban Amerikancima, kaže Čović. Setite se kad su se pravile demonstracije u Prištini, kada su bacani suzavci u parlamentu, onda ima je on bio potreban, zaključuje Čović.

- Kada je neposlušan očas posla se dovede u red, oni potpuno finansijski zavise od medjunarodnog faktora i amerikanaca. Sa druge strane pokazalo se da on nije u stanju da rešava životna pitanja građana bez obzira na etničku i nacionalnu pripadnost i mi dolazimo u situaciju da direktno pričamo opasne dve rečenice koje su alternativa MIR - RAT - kaže Čović.

Čović je istakao da zapad i međunarodna zajednica žele da što pre okončaju svoj odvratno opasan projekat koji je napravljen sa Kosovom i koji je cirkus varijanta.

- Nezvanično koliko sam čuo mislim da je njihov plan da 25. avgusta upadnu na sever Kosova. Svaki put kada mi treba da pričamo o ključnim stvarima a ključna stvar je sprovođenje Briselskog i Vašingtonskog sporazuma umetnu se ovako provokativne stvari, zaboravi se i Briselski i Vašingtnski i svi ostali sporazumi i mi samo vrtimo priču - zaključuje Čović i dodaje da oni ubacuju takve provokativne akcije da bi važne stvari i strateški važni dogovori bili gurnuti u stranu dok pri tome etnički čiste Kosovo.

Čović je rekao da Srbija ima potencijal takozvanog brzog odgovora u slučaju da dođe do takvih stvari i da niko od nas ne želi da dođe do sukoba i do rata.

- Znate kako ako ste vi priterani uz zid i ako vam neko maltretira i potiskuje narod jer hoće da očisti ceo prostor Kosova i Metohije od Srba, izvinite onda moramo da reagujemo - izjavio je Čović.

Čović se osvrnuo i na probleme izazvane sukobima i specijalnom operacijom u Ukrajini koja se politički zloupotrebljava.

- Govori se da smo mi mali Rusi, da smo mali Putini, Rusija i tako dalje što se dodatno komplikuje pitanjem da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji. Mislim da će biti ogromni pritisci i da će svi ovi problemi u regionu biti upotrebljeni za te pritiske, očigledno ne žele da budemo izuzetak i neće nam dozvoliti da budemo izuzetak- kaže Čović.

- Ja nisam pristalica sankcija Rusiji zato što razmišljam malo dugoročnije u smislu kakvu ćemo mi imati podršku uopšte za naše probleme oko Kosova i Metohije i druge regionalne probleme, jer juče ste imali interesantan članak Timoti Lesa koji je pričao o celom projektu velike Albanije i novoj arhitekturi balkana, a svet se geopolitički očigledno menja - zaključio je Čović.

On je naglasio da nas čeka jako teška i izazovna zima i mi tek posle te zime možemo da vidimo kuda ide ovaj svet.