KRKOBABIĆ OTVORIO 'MIHOLJSKE SUSRETE SELA': Merošina je probuđena! (FOTO)

- Merošina je probuđena! I zadruge i kuće sa novim mladim ljudima, obezbeđen prevoz, a evo nas i na Miholjskim susretima sela. U pripremi su i veliki infrastukturni projekti, putevi, vodovod i kanalizacija. Ovo je primer uspešne saradnje Vlade Republike Srbije, Ministarstva za brigu o selu i lokalne samouprave - izjavio je danas Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu prilikom otvaranja manifestacije Miholjski susreti sela u Merošini.

Ministar je posetu Merošini započeo radnim sastankom sa rukovodstvom Opštine Merošina kome je prisustvovao i član Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, agroekonomista Milan Prostran, na kome se govorilo o praktičnim rezultatima programa Ministarstva za brigu o selu koji su sprovedeni u opštini ali i o daljim planovima za razvoj merošinskih sela.

Ministar se potom uputio u selo Balajnac, gde je otvorio manifestaciju „Miholjski susreti sela“. U ime žitelja 27 merošinskih sela, zamenica predsednika opštine Merošina, Emilija Petković uručila je Milanu Krkobabiću, ministru za brigu o selu plaketu – zahvalnicu za doprinos razvoju ove opštine.

- Ministarstvo za brigu o selu je sprovelo sva četiri programa u opštini Merošina, osam napuštenih kuća je dobilo nove žitelje: četiri porodice sa ukupno osmoro dece i četiri mlada poljoprivrednika su sada imaju novi dom. Odobrena su nam sredstva za kupovinu minibusa koji će prevoziti školarce, sportiste i najstarije meštane iz zabačenih sela do centra opštine gde mogu da zadovolje se svoje potrebe koje do sada nisu mogli. Značajnim bespovratnim sredstvima Ministartva za brigu o selu pomognute su četiri zadruge koje čine okosnicu budućeg privrednog razvoja naše opštine. Takođe dobili smo sredstva za organizaciju Miholjskih susreta sela – manifestacije koja omogućava ljudima iz svih 27 sela da se susreću, upoznaju, druže i lepo zabave. Meštani merošinskih sela i mladi i stari osećaju snažnu podršku koju nam je u ime Republike Srbije, u ime predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Rebuplike Srbije, pružio ministar Milan Krkobabić, i to nama zaista mnogo znači posebno jer budi nadu i stabilnost koja će, verujem, mlade motivisati da ostanu da žive u selima, ovde na jugu Srbije - izjavila je Emilija Petković, zamenica predsedika Opštine Merošina.

Nakon prigodne dobrodošlice, himne i kola, Miholjski susreti sela nastavljeni su sportskim nadmetanjem u tri discipline: povlačenje konopca, bacanje kamena s ramena i skskanje u džakovima.

Među posetiocima koji su navijali i uživali u sportskim nadmetanjima bila je i porodica koja je na konkursu Programa dodele bespovratnih sredstava koje sprovodi Ministarstvo za brigu o selu dobila kuću.

- Mi smo se sa troje dece uselili u kuću koju smo dobili od ministarsva za selo. Za nas je to nije samo vetar u leđa već velika, životna stvar. I ova manifestacija je predivna, veoma nam znači da se u našoj opštini ovako nešto ogranizuje gde možemo da dođemo da se proveselimo, da se deca igraju i učestvuju u našim tradicionalnim nadmetanjima. Čula sam da će nam uskoro stići i minibus koji je od ministarstva za selo dobila naša opština i to za nas mnogo znači posebno zbog prevoza dece u školu tokom zime – bila je iskrena Ninosava Janković.

Mladim i sada samostalnim domaćinima tom prilikom se obratio i član nacionalnog tima za preporod sela Srbije, Milan Prostran koji je izrazio veliko zadovoljstvo činjenicom da Ministarstvo sledi trasu Nacionalnog programa za preporod sela Srbije i da su rezultati sinergije struke i ministarstva očigledni.

- Program Ministarstva za brigu o selu kojim je dodeljeno više od 1000 seoskih kuća stvoreni su primarni uslovi za život mladih ljudi na selu. U narednom periodu ćemo se truditi da im stvorimo ekonomske uslove za osnaživanje tih domaćinstva kroz buduće programe koje će ministarstvo soprvoditi – istakao je Prostran.

Nadmetanje u nadvlačenju konopca otvorilo je sportsi program, a organizator ovog takmičenja istakao je koliko su tradicionalne domaće sportske igre popularne među mladima i značajne za seosko stanovništvo.

- Voleo bih da se ova manifestacija postane tradicionalna jer se na taj način motivišu mladi da ostanu u selima – rekao je Vladica Miladinović, organizator sportskog takmičenja.

Obilazeći izložbu proizvoda od starih zanata i tradicionalne kuhinje, ministar Krkobabić se zaustavio na štandu pčelarske zadruge „Bi Kuper“, koja je 2017. godine od Ministarstva za brigu o selu bespovratno dobila 6.243.200. dinara za unapređenje i tehnološki razvoj svoje zadruge. Programom podrške razvoju zadrugarstva bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 28. 341.213 dinara dobile četiri zadruge koje posluju u selima opštine Merošona.

- Podrška koju smo dobili te 2017. godine učinila je da nas osam zadrugara konstanto unapređujemo proizvodnju meda i da opstajemo sve ove godine na tržištu – izjavio je direktor zadruge Bi Kuper, Saša Milosavljević.

Sportska takmičenja, igra Kulturno–umetničkih društava iz južne Srbije, pesma domaćih etno bendova uz domaću kuhinju i miris pite od Oblačinske višnje učinile su da meštani uživaju u Miholjskim susretima tokom celodnevnog programa.