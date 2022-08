'OPASNOST OD RATA JE VRLO IZVESNA!' Specijalna emisija na TV Pink: Kurti vodi ludačku, nerazumnu politiku, VUČIĆ ČINI SVE DA IZBEGNE ORUŽANI SUKOB

Srpska strana se tokom pregovora u Briselu pokazala kao trezvena i spremna na kompromis, dok je premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti dao sve od sebe da ne dođe do bilo kakvog dogovora. Navodni premijer lažne države Kosovo "igra na sve ili ništa": hoće da primora Srbiju da na bilo koji način prizna nezavisnost svoje južne pokrajine. Postavlja nemoguće uslove i svojom nerazumnom i ludačkom politikom okreće svakim danom i deo zapada protiv sebe.

Na Televiziji Pink emitovana je specijalna emisija o ćorsokaku u koji je zapao dijalog Beograda i Prištine i tenzijama na Kosovu i Metohiji.

Sagovornici Televizije Pink dali su odgovor na pitanje da li svet napokon počinje da uviđa kuda vodi neodgovorna politika navodnog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer" izjavio je da umesto Kurtija govore zapadne sile i on pokušava da igra na sve.

- On igra na sve ili ništa i hoće da primora Srbiju da implicitno ili eksplicitno prizna nezavisnost lažne države. To se neće desiti. On postavlja nemoguće uslove i svojom nerazumnom i ludačkom politikom okreće svakim danom i deo zapada protiv sebe - rekao je Vučićević za Pink.

Podseća na reči Ričarda Grenela koji zapadnom svetu nije bilo ko.

- Polovina Amerike danas o Srbiji po prvi put razmišlja kao da smo "good guys". Grenel je rekao činjenicu i istinu koja bi bila shvaćena kao srpska propaganda da je rekao neko odavde. Rekao je da je Kurti u Brisel došao bez predloga, već samo da odbija, te da nije hteo razgovor. Rekao je da je Kurti čovek problema, a ne rešenja, te da je Srbija mesto gde sada žive rešenje i kompromis - rekao je Vučićević.

Slično je rekao i američki ambasador Kristofer Hil.

- Grenel je rekao i da Srbi moraju da budu strpljivi - podseća narodni poslanik Vladimir Đukanović. Ističe da deo našeg javnog mnjenja Grenela smatra "remetilačkim faktorom" i rade sve da oteraju prijatelje Srbije.

Kaže da Kurti nije dobio nijedan pozitivan komentar na ono što je radio od ozbiljnih evropskih političara.

- Kurti je otišao prilično poražen iz Brisela, dok je Srbija izbegla da se o njoj ružno govori. Nemamo nijednu negativnu rečenicu o ponašanju naše zemlje.

Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju kaže da nas ništa više ne iznenađuje sa albanske strane i da je za njih dijalog monolog, a kompromis koriste bez ideje.

- Razgovor u Briselu treba da je žanr dijaloga i naša delegacija je i vodila dijalog. Za razliku od njih, Kurti je sve to prebacio kao lažni Hitler iz komedije i sve vreme viče "ne, ne, ne" i ponaša se kao razmaženo derište - kaže Bokan.

Milovan Drecun, narodni poslanik, izjavio je da je bilo naznaka da će se u Briselu razgovarati o energetici, ZSO i slično, a Kurti je rekao da neće biti reči o tablicama i ličnim kartama.

- Imali smo dve teme: kako rešiti trenutnu krizu i izbeći eskalaciju kao i temu kako treba da izgleda forma budućeg pravno-obavezujućeg sporazuma koji, prema Kurtijevim rečima, mora da sasdrži međusobno priznanje - kaže Drecun.

Ovakvo Kurtijevo ponašanje, kako kaže, proističe jer želi da iskoristi ukrajinsku krizu. Želi da ojača podršku Vašingtona, a već ima podršku zemalja Kvinte koja mu dozvoljava teror nad srpskim narodom.

- Americi ne odgovara novo krizno žarište, ali kada je reč o Britaniji, tu postoje drugi krizni elementi. Kurti je već pritisnut od strane SAD i EU da formira ZSO i izazivanjem krize želi da promeni tu agendu. Pored toga, svi unutrašnji problemi su u debelom minusu - narodu nema šta da ponudi, pa mu nudi destabilizaciju. To je karta na koju su uvek igrali - kaže Drecun.

Vučićević je rekao da je Kurti odbio i srpske i američke predloge.

- Jeste li čuli neke od naših članova tima da govori da nas ne obavezuje ono što je 2011. godine potpisano? A sve se dešava zbog tih sporazuma. Ne, mi se ponašamo kao ozbiljna država koja poštuje sve prethodno potpisane sporazume. Vučić nije pokušao da politički profitira, već mu je jasno da država mora da poštuje sve sporazume - rekao je Vučićević.

S druge strane Kurti se ponaša suprotno od gore navedenog, što zaista čini Kosovo lažnom državom.

Đukanović: Opasnost od rata veoma izvesna Đukanović ističe da je opasnost od oružanog sukoba, odnosno rata, veoma izvesna. - Sukob je vrlo izvestan i može da bude svega i svačega. Ljudi su na moru, odmaraju se, i ne razumeju šta se dešava i ozbiljnost situacije. Dakle, ratni sukob je vrlo izvestan i činimo sve da ga sprečimo. Vučić ulaže nadljudske napore i nadamo se da će uspeti. U trci smo sa vremenom i moramo da učinimo sve da do toga ne dođe. I tokom kampanje smo govorili da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost, a sada se borimo sa sporazumima koji su potpisani 2011. a koji su katastrofalni! Osim toga, imamo problem i sa tim što Kurti ima ozbiljnu podršku da radi ono što radi - rekao je Đukanović. Drecun dodaje da se Albanci pripremaju za eskalaciju na severu Kosova.

Bokan: Kako sprečavamo naše koji nisu naši i koji su neprijatelji naše države?! Kada je reč o Evroprajdu, kaže da pacovi, koji je trebalo da napuste brod koji tone, ostali su u Srbiji i imali su sve moguće privilegije do skoro. Oni rade na tome da razjedine Srbe na sve moguće načine - od priče o lažnoj ekologiji do lažnih dojava o bombi. - Nema više limita i kočnica, nema kazne! Izgovaraju se rečenice na račun Srbije, stradanja našeg naroda, govore "je*o vas voz koji vas je dovezao na obeležavanje Oluje". To je istina i šta mi radimo? Kako sprečavamo naše koji nisu naši i koji su neprijatelji naše države. Ako ih samo pomenemo, voditelj vas prekida! Dakle, nismo osetljivi na sebe, ali jesmo na one koji nas mrze - rekao je Bokan.

Vučićević kaže da se eskalacija može desiti bilo kada, čak i večeras, a ne trebamo da budemo naivni da će KFOR da bude neutralan ili na srpskoj strani.

- KFOR je NATO, a NATO nisu samo Nemačka, Britanija, Amerika, već je NATO i Španija, Grčka, Rumunija, Slovačka... - kaže urednik "Informera".

Vučićević: Ponoš bi da je iznad zakona, valjda zato što se 25 dana brčkao u Hrvatskoj Vučićević kaže da je Zdravko Ponoš, posle 25 dana "brčkanja" u Hrvatskoj, vrativši se u Srbiju kritikovao srpske carinike koji su ga zaustavili na granici. - Napravio od toga nacionalni skandal! Valjda hoće da postavi novi zakon da, ko se brčka u Hrvatskoj, taj mora biti iznad zakona. Ja znam nažalost šta je rat, ali u ovim trenucima Ponoš pravi nacionalni problem jer su ga 15 minuta zadržali na granici. Sumnjiči Vučića da je to naložio iz Brisela, dok se lavovski bori za Srbiju sa ludim Kurtijem. Sumanuta priča - kaže Vučićević.

Đukanović je pokrenuo temu o kojoj se, kako kaže, malo priča. Naime, juče je ugašeno 12 Tviter profila poslanika SNS. Oni su, kako kaže, prijavljeni od strane nevladinog sektora.

- Odavde se to najviše kuva! Ako sukob na KiM krene, najviše će šiptarska strana biti podržana iz Beograda - kaže Đukanović.

Kada je reč o Evroprajdu, Đukanović kaže da je to tema koja se ubacuje kao koska da bismo se oko nje "tukli".

- Koga to zaista interesuje u ovom trenutku? Imamo važnije teme. Molim organizatore Evroprajda da ga otkažu, a ako stvarno hoće da zabadaju prst u oko, država neka ga otkaže! Svađamo se oko perifernih stvari - kaže narodni poslanik.

Nebojša Krstić marketinški stručnjak izjavio je da Kurti juče nije imao nikakav predlog i nije bio zainteresovan za dijalog. Dodaje da dijalog podrazumeva da se argumentovano odbacuju predlozi i daju novi.

- Došao je u Brisel sa medijsko-političkim pakovanjem koje podrazumeva da "postoji divna demokratska država Kosovo koja bi da uspostavi sudsku harmoniju na svojoj teritoriji, a u tome joj smetaju kriminalci, odnosno Srbi sa severa". On bi, dakle, da uvede red i zakon, a ne da hapsi i protera Srbe. To je narativ njegov i medija na Kosovu, ozbiljnog dela Srbije, regiona i evrope - kaže Krstić.

Dodaje da je ogromna mašinerija konstruisala priču da je Kurti premijer demokratske zemlje koja hoće da uspostavi pravnu harmoniju na svojoj teritoriji, a u tome ga ometaju kriminalci Srbi.