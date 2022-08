OTKAZAN EVROPRAJD! Vučićević za Pink otkrio: NIJE TRENUTAK DA SE ODRŽI I TO JE ODLUKA DRŽAVE! Preti nam ozbiljna opasnost od rata

Priča oko Evroprajda je deo specijalnog rata i "kost" koja se baca kako bi se pažnja skrenula sa bitnijih tema.

Evroprajd u Srbiji neće biti održan zbog trenutne bezbednosne situacije u zemlji i to je zvanična odluka vrha države, rekao je ekskluzivno u specijalnoj emisiji na TV Pink glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Urednik "Informera" kaže da, umesto da se usredsredimo na važne teme, poput opasnosti od eskalacije na KiM, glavna vest u većini sutrašnjih medija je zadržavanje Zdravka Ponoša na granici.

- Od ovoga prave glavnu političku priču i upravo je to deo specijalnog rata. Sada više nisu tema Srbi sa severa KiM! Srbi nisu žrtve, već je mučeni gospodin Ponoš žrtva, čovek koji je posle 25 dana brčkanja u Rovinju zadržan pola sata na granici - kaže Vučićević.

I priča oko Evroprajda je, kako kaže, deo specijalnog rata. Dodaje da je Evroprajd otkazan odlukom vrha države, što je najnovija vest.

- Ovo nije trenutak za Evroprajd! On je otkazan do daljnjeg jer za njega nije trenutak. Preti nam ozbiljna opasnost od rata i to je tema od koje zavisi naša sudbina! Ni Ponoš, kao i Evroprajd, nije tema kojom treba da se bavimo u ovom trenutku, dok naš narod na KiM živi u neizvesnosti. Lako je nama iz udobnih fotelja iz Beograda da pričamo o sudbini Srba sa severa KiM. Stavite se u njihove živote i zamislite kako im je!