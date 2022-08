SRBIJA U MNOGO BOLJOJ POZICIJI NEGO PRE 10 GODINA! Vesić za Pink: Međunarodna zajednica počela je da shvata je Kurti problem i da on ne želi dijalog!

Poslednjih dana glavna tema svih domaćih medija jeste poseta predsednika Aleksandra Vučića Briselu i razgovor sa evropskim zvaničnicima, kao i sa Aljbinom Kurtijem, ali dogovor nije postignut.

Član predsedništva SNS Goran Vesić je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić istakao da sve što se dešava poslednjih dana u vezi sa Kosovom i Metohijom moramo da posmatramo u kontekstu onoga što se događa u poslednjih 10 godina.

- Situacija u kojoj se Srbija danas nalazi, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, mnogo je bolja od one 2012. godine. Vi znate dobro da su 23 zemlje povukle priznanje Kosova i Metohije, tu lažno proglašenu nezavisnost. I mi sad imamo situaciju da u Ujedinjenim nacijama koje imaju 197 članica, 101 članica ne priznaje tu lažno proglašenu nezavisnost što nije bio sluča 2012. godine. Sada imamo prvi put situaciju da velike sile, poput SAD-a, koje priznaju nezavisnost, sada kažu da je važno uvažiti srpske interese i kao što vidite, na neki način staju na srpsku stranu. Znači, da li je naša situacija na Kosovu i Metohiji idealna, daleko je od toga, ali je činjenica da je predsednik Vučić u proteklih 10 godina uspeo da promeni tu situaciju, koliko je moguće. I ona je sada bitno bolja - rekao je Vesić i dodao:

- Srbi na Kosovu i Metohiji govore jednim glasom, to je Srpska lista, nemoguće ih je podeliti, kao što je bio plan i kao što su radili vlasti iz Prištine. I drugo, zaustavljeno je iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije prvi put posle duže od jednog veka. To je sve ono što nama u ovom trenutku ide u prilog i polako u međunarodnoj zajednici počinju da shvataju da je problem, u stvari, Kurti i da je on taj koji ne želi dijalog.

Duško Vukajlović glavni i odgovorni urednik Objektiva istakao je da u Briselu nije bilo pregovora ni dogovora, već je to bio monolog Aljbina Kurtija.

- To nije samo reakcija iz Srbije takva i ono što smo čuli od gospodina Petkovića juče, nego i od zapadnih učesnika u pregovorima i onih koji su posmatrači. Danas imamo i zanimljivu izjavu baš u Objektivu gospodina Ričarda Grenela da je Kurti koji je došao bez ijedne ideje, bez ijednog konstruktivnog predloga, bez ikakve spremnosti za razgovor, za kompromis... Vidi se da Kurti apsolutno želi da ostvari ono što je on naumio, bez obzira da li ima podršku ili nema. Sve ono što su izneli naši, nije bilo uopšte volje da se čuje i da se o tome priča - rekao je Vukajlović.

Ilija Životić stručnjak za bezbednost rekao je da smo imali priliku da vidimo da prethodnih dana kosovski Albanci jačaju svoje vojno-policijske jedinice i da vormiraju takozvane mini baze na pojedinim uzvišenjima

- Ono što mene tu posebno zabrinjava, ja sam naglašavao prethodnih godinu dana je što je ta jedna udarna jedinica policijska koju zovu First intervention team to je jedinica sa izuzetno malim brojem pripadnika, najveći srbomrsci se nalaze u tom timu. To je tim čiji pripadnici zakletvu polažu na grobu čuvenog teroriste Jašarija koji je ubijen u sukobu sa vojno-policijskim snagama Srbije. Na taj način oni pokazuju da će ta jedinica imati najveću ulogu u možda nekom budućem nasilju koje se bude sprovodilo prema Srbima i to je jedinica koja je namenjena za etničko čišćenje Srba - rekao je Životić.

Autor: J.Đ.